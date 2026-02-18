Rescataron a ocho personas aisladas por la crecida de un río en Córdoba
Dos familias quedaron incomunicadas tras el aumento repentino del caudal en una localidad cordobesa y debieron ser asistidas por equipos de emergencia, que lograron ponerlas a salvo sin que se registraran heridos.
Ocho personas fueron evacuadas tras una repentina crecida en Córdoba.
Una crecida repentina del río San Guillermo alteró la calma de la tarde en Villa de Soto, en Córdoba, y obligó a desplegar un operativo de rescate para asistir a ocho personas que quedaron aisladas. La intervención coordinada de los equipos de emergencia permitió resolver la situación sin heridos, aunque el episodio generó tensión durante varias horas.
El operativo se activó durante la tarde del lunes, cuando el aumento inesperado del caudal del río dejó incomunicadas a dos familias que se encontraban en un sector de difícil acceso. La creciente sorprendió a las personas mientras permanecían en las inmediaciones del curso de agua, lo que impidió su regreso por sus propios medios y motivó el pedido de auxilio.
Ante la alerta, se puso en marcha un protocolo de emergencia para asistir a los afectados y evitar que la situación derivara en consecuencias más graves.
Eloperativoderescate
En el lugar trabajaron efectivos del Departamento Unidades de Alto Riesgo (DUAR), junto con Bomberos Voluntarios, el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC) y personal de la Departamental Cruz del Eje.
Crecida del río San Guillermo dejó aisladas a dos familias en Villa de Soto.
El despliegue incluyó la utilización de sistemas de tracción con cuerdas, una técnica clave para trasladar con seguridad a quienes permanecían aislados en una zona compleja por la fuerza del agua y las condiciones del terreno. En total fueron rescatados seis adultos y dos menores, oriundos de La Calera, Villa de Soto y Córdoba Capital.
Tras varios minutos de tareas coordinadas, las ocho personas fueron evacuadas hacia un sector seguro. Una vez finalizado el rescate, se constató que todos se encontraban en buen estado de salud y que no fue necesaria la asistencia médica.
Desde el DUAR destacaron la articulación entre los distintos organismos que participaron del procedimiento y remarcaron la importancia de la respuesta rápida ante este tipo de emergencias. Según se informó, la intervención se concretó luego de un aviso al sistema de emergencias, lo que permitió organizar la asistencia en el menor tiempo posible.
Operativo de emergencia por la crecida del río San Guillermo en Villa de Soto.
Advertenciaantecrecidasrepentinas
Voceros de los servicios de emergencia aprovecharon el episodio para reiterar la necesidad de extremar precauciones en zonas cercanas a ríos y arroyos, especialmente ante condiciones climáticas inestables. También recordaron la importancia de prestar atención a las alertas meteorológicas y a las recomendaciones oficiales, ya que las crecidas súbitas pueden producirse sin previo aviso.
La jornada concluyó sin víctimas ni daños personales, aunque el hecho volvió a poner en evidencia la vulnerabilidad de quienes transitan o permanecen cerca de cursos de agua en la región.