Rescatan a tres menores atrapados por las olas en Mar del Plata

Durante el fin de semana largo, en una jornada de intensa concurrencia de turistas en Mar del Plata, un grupo de tres menores protagonizó un incidente que requirió la intervención de guardavidas en el sector de Punta Mogotes.
Tres niños fueron asistidos por guardavidas en la costa marplatense tras quedar inmovilizados en una canaleta del mar y no poder regresar a la orilla. El operativo se realizó en un contexto de fuerte afluencia de bañistas y condiciones de oleaje que dificultaron su salida por sus propios medios.
Según relataron los rescatistas y mostraron imágenes del operativo, los niños se alejaron de sus padres mientras jugaban en el agua y, al caer en una de las canaletas que se forman en la costa, quedaron sin poder hacer pie ni regresar por sus propios medios.
Las canaletas son zonas de corrientes más profundas que pueden formarse en la playa por la dinámica del oleaje, y suelen representar un riesgo para quienes nadan sin experiencia o se alejan demasiado de la orilla.
En esta ocasión, la combinación de oleaje, la alta concurrencia de visitantes y las condiciones propias de la temporada complicaron la situación de los menores, que no lograban avanzar ni mantener la posición de forma segura en el agua.
Ante la situación, los guardavidas de los balnearios 10, 11, 12 y de la bajada de la plaza 3 coordinaron un operativo conjunto para asistir a los chicos. Utilizando sogas y técnicas de asistencia acuática, los rescatistas llegaron hasta los menores y los llevaron de regreso a la costa, donde recibieron atención inicial y fueron revisados por personal presente.
La rapidez de la acción y la coordinación entre los equipos permitió que el rescate se concretara sin que se registraran lesiones graves entre los niños.
El operativo fue observado por numerosos bañistas, que siguieron el desarrollo tanto desde la playa como desde la arena. Al culminar la intervención, parte del público aplaudió a los guardavidas por su pericia y la eficacia con la que lograron sacar a los menores del agua.