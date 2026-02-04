Intervención de los guardavidas

Rescatan a tres menores atrapados por las olas en Mar del Plata

Tres niños fueron asistidos por guardavidas en la costa marplatense tras quedar inmovilizados en una canaleta del mar y no poder regresar a la orilla. El operativo se realizó en un contexto de fuerte afluencia de bañistas y condiciones de oleaje que dificultaron su salida por sus propios medios.