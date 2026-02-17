Rescataron a una turista que se accidentó mientras practicaba un deporte náutico en Córdoba

Una turista debió ser rescatada este martes luego de sufrir un accidente mientras practicaba un deporte náutico en un espejo de agua de la provincia de Córdoba.
La mujer sufrió una caída mientras realizaba una actividad recreativa en un lago de la provincia. Fue asistida por personal de emergencias y trasladada a un centro de salud para su evaluación.
El hecho ocurrió durante la tarde, cuando la mujer perdió el equilibrio y cayó, lo que obligó a la intervención de equipos de emergencia que se encontraban en la zona.
Según informaron fuentes oficiales, la víctima realizaba una actividad recreativa acuática cuando, por causas que se investigan, se produjo la caída que derivó en lesiones y en un operativo de asistencia inmediata. Testigos alertaron a las autoridades y en pocos minutos se desplegó un procedimiento de rescate coordinado.
El incidente se registró en un sector turístico con alta concurrencia de visitantes durante la temporada estival. Tras recibir el aviso, acudieron al lugar efectivos de la Policía provincial, personal del servicio de emergencias médicas y rescatistas especializados en intervenciones acuáticas.
La mujer fue asistida en primera instancia en la costa, donde le practicaron controles preventivos para descartar lesiones de gravedad. Posteriormente, fue inmovilizada y trasladada en ambulancia hacia un hospital cercano para realizar estudios complementarios.
De acuerdo con el parte preliminar, la turista se encontraba consciente al momento del rescate. Los profesionales evaluaban posibles traumatismos producto del impacto contra el agua o contra el equipamiento utilizado para la práctica deportiva.
El procedimiento se desarrolló con rapidez y permitió estabilizar a la víctima en el lugar. Las autoridades destacaron la importancia de la presencia de guardavidas y equipos de emergencia en zonas habilitadas para deportes náuticos.
El episodio volvió a poner en agenda la necesidad de extremar las medidas de seguridad al realizar actividades recreativas en ríos y lagos.
Desde los organismos de control recordaron que es fundamental utilizar chalecos salvavidas homologados, verificar el estado del equipamiento y respetar las indicaciones del personal habilitado.
También recomendaron evitar prácticas en condiciones climáticas adversas o en sectores no autorizados, ya que factores como el viento o el oleaje pueden incrementar el riesgo de caídas o colisiones.
En Córdoba, los lagos y embalses son uno de los principales atractivos turísticos durante el verano, con una amplia oferta de deportes acuáticos que incluyen kayak, moto de agua, esquí náutico y paddle surf, entre otros.
La afluencia masiva de visitantes obliga a reforzar controles y operativos preventivos para minimizar incidentes.
Las autoridades señalaron que, más allá de este caso puntual, los rescates suelen estar vinculados a descuidos o a la falta de experiencia en la práctica de determinadas disciplinas. Por eso insisten en la importancia de contar con instructores capacitados y de respetar las normas vigentes.