Córdoba: un auto impactó contra un poste y murieron dos jóvenes

Dos jóvenes perdieron la vida y otras tres personas quedaron en estado crítico tras un violento siniestro vial ocurrido en la provincia de Córdoba. El hecho se produjo cuando un automóvil impactó de lleno contra un poste de hormigón de alta tensión, por causas que aún se investigan.
Impacto fatal en la madrugada
El choque ocurrió durante la madrugada del domingo en barrio Villa Revol Anexo, en la intersección de avenida Cruz Roja Argentina y calle Los Incas. Personal de emergencias llegó al lugar tras el alerta por un vehículo severamente dañado que había colisionado contra una estructura del tendido eléctrico.
Al arribar, los efectivos constataron que se trataba de un BMW 240i blanco. El conductor, un joven de 23 años, falleció en el lugar a raíz del impacto. Su acompañante, de la misma edad, también murió como consecuencia de las graves lesiones sufridas.
Heridos atrapados
Dentro del vehículo viajaban otras tres personas que quedaron atrapadas entre los hierros. Bomberos lograron rescatarlas y fueron trasladadas de urgencia con heridas de gravedad a distintos centros de salud: el Hospital San Roque, el Hospital Misericordia y el Hospital de Urgencias.
En el lugar del siniestro se desplegó un amplio operativo con participación de Bomberos, Policía provincial y peritos especializados. Las tareas se centraron en asegurar la zona y en recolectar pruebas para determinar la mecánica del choque y las circunstancias que derivaron en el desenlace fatal.
La investigación continúa para establecer las responsabilidades y confirmar qué provocó que el vehículo perdiera el control y terminara impactando contra el poste.