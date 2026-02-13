#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Operativo de emergencia

Choque fatal en la autopista Dellepiane: un motociclista murió y otro resultó herido

Un joven de 30 años perdió la vida tras una colisión entre dos motos en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes y el conductor sobreviviente fue trasladado al hospital con lesiones de consideración.

Un accidente de tránsito en la autopista Dellepiane se cobró la vida de un motociclistaUn accidente de tránsito en la autopista Dellepiane se cobró la vida de un motociclista
Seguinos en
Por: 

Un accidente de tránsito en la autopista Dellepiane se cobró la vida de un motociclista este viernes por la mañana, mientras que otra persona resultó herida de gravedad.

El hecho, que provocó la intervención de los servicios de emergencia y complicó la circulación en esa arteria vial, se produjo en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires, en el tramo cercano a avenida Riestra.

Detalles del accidente

Fuentes policiales informaron que el choque entre las dos motocicletas se registró en horas de la mañana, cuando ambos rodados circulaban por la autopista Dellepiane en dirección hacia el centro porteño.

Hay una gran congestión de tránsito en la zona.Hay una gran congestión de tránsito en la zona.

Por motivos que aún se investigan, las motos colisionaron de forma violenta, lo que provocó que los conductores fueran despedidos sobre la calzada.

En el lugar del siniestro trabajó personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), incluyendo unidades aéreas, que constataron el fallecimiento de un hombre de aproximadamente 30 años. Según las fuentes, el motociclista sufrió lesiones incompatibles con la vida, por lo que murió en el lugar del accidente.

El otro conductor, un hombre de 36 años, fue asistido por los servicios de emergencias y trasladado al Hospital Santojanni debido a las heridas que presentó. Su estado fue descrito como de consideración, aunque no se difundieron detalles precisos sobre su evolución médica.

La colisión también generó demoras y complicaciones en el tránsito de la autopista, que por momentos debió ser parcialmente reducida para permitir el trabajo de los equipos de seguridad vial y la limpieza de la calzada.

La víctima fatal terminó debajo de un acoplado y sufrió lesiones que le provocaron el fallecimiento.La víctima fatal terminó debajo de un acoplado y sufrió lesiones que le provocaron el fallecimiento.

Agentes de la Policía de la Ciudad y personal de tránsito colaboraron en el operativo para ordenar la circulación y desviar el flujo vehicular mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Hasta el momento, las autoridades no informaron con precisión la dinámica de la colisión ni si existieron factores externos como exceso de velocidad, maniobras imprudentes o condiciones de la vía que habrían influido en el siniestro.

El caso quedó a cargo de la unidad fiscal correspondiente, que inició actuaciones para determinar las causas del accidente, incluida la toma de testimonios y el análisis de evidencia en el lugar.

Mirá tambiénImpactante accidente en México: una mujer cruzó corriendo una avenida y fue atropellada por un auto

Impacto vial y recomendaciones de seguridad

La autopista Dellepiane es una de las principales arterias que vinculan la zona sur del Gran Buenos Aires con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y suele registrar un alto volumen de tránsito, especialmente en horas pico.

Un accidente de la magnitud del registrado este viernes genera efectos en cadena sobre la circulación cotidiana, tanto para quienes se dirigían hacia la Capital como para quienes salían de ella.

En situaciones como esta, los cuerpos de emergencia suelen recomendar a los conductores extremar las precauciones, mantener una distancia prudente entre vehículos y reducir la velocidad ante presencia de incidentes en la vía.

Mirá tambiénPicadas en la autopista Rosario–Córdoba: dos autos pusieron en riesgo a decenas de conductores

La colaboración de quienes circulan, a través de la adaptación de sus desplazamientos y la atención a las señales de los agentes de tránsito, resulta fundamental para evitar nuevos siniestros en el entorno de la zona afectada.

En este sentido, organismos de tránsito y seguridad vial remarcan la importancia del uso de casco homologado y de elementos de protección adecuados para quienes se desplazan en motocicletas, así como el respeto a las normas de circulación.

Las motocicletas representan una proporción significativa de siniestros viales en zonas urbanas y periurbanas, y la combinación de velocidad, maniobras bruscas y falta de visibilidad puede aumentar el riesgo de accidentes.

Mirá tambiénRuta Nacional 9: choque entre una moto y un auto dejó dos víctimas fatales

También es habitual que, tras un siniestro con consecuencias graves, los equipos de seguridad vial realicen controles adicionales de documentación y condiciones de los vehículos para verificar que se cumplan los requisitos legales y técnicos que contribuyen a reducir el riesgo de accidentes.

Si bien el choque en la autopista Dellepiane es investigado por la justicia y las autoridades de tránsito, su impacto inmediato se percibió en la mañana de este viernes a través de la congestión y el operativo desplegado por los servicios de emergencia.

Casos de este tipo —involucrando automotores y motocicletas— suelen poner en evidencia la complejidad del tránsito en zonas de alta circulación y la necesidad de políticas de prevención y educación vial que acompañen a las medidas de control.

Aunque todavía restan definiciones oficiales sobre las circunstancias que rodearon el choque, el episodio subraya la vulnerabilidad de los motociclistas en el tráfico diario y la importancia de mejorar la seguridad en las rutas y autopistas urbanas.

Seguinos en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Buenos Aires

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro