Operativo de emergencia

Choque fatal en la autopista Dellepiane: un motociclista murió y otro resultó herido

Un joven de 30 años perdió la vida tras una colisión entre dos motos en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro ocurrió en la mañana de este viernes y el conductor sobreviviente fue trasladado al hospital con lesiones de consideración.