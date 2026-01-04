Tragedia en Santa Cruz: un turista italiano falleció mientras hacía trekking en Los Glaciares
Un hombre de 69 años sufrió un paro cardíaco mientras recorría el exigente sendero hacia Laguna de los Tres; los equipos de emergencia no pudieron salvarlo y se realizaron múltiples rescates en la zona.
Un turista falleció en el Parque Nacional Los Glaciares. Foto: Turismo El Chaltén.
Un turista italiano de 69 años falleció mientras realizaba una caminata por uno de los senderos del Parque Nacional Los Glaciares, en la provincia de Santa Cruz. El hecho ocurrió durante una excursión hacia Laguna de los Tres, uno de los recorridos más visitados y exigentes del área protegida, que cada temporada convoca a miles de visitantes atraídos por los paisajes del macizo Fitz Roy.
De acuerdo a la información oficial, el hombre se descompensó de manera repentina mientras avanzaba por el sendero, a la altura de la zona conocida como Río Blanco, un tramo con pendientes pronunciadas y alta demanda física. La situación generó alarma entre los integrantes del grupo y motivó la inmediata activación de los protocolos de emergencia.
Sucedió mientras recorría el exigente sendero hacia Laguna de los Tres. Foto: Turismo El Chaltén.
Intentos de reanimación
Tras el llamado de auxilio, personal del Parque Nacional y guías especializados se dirigieron al lugar con un desfibrilador externo automático. Durante más de cuarenta minutos se le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero pese al esfuerzo sostenido de los rescatistas, el turista falleció en el lugar como consecuencia de un paro cardíaco.
La complejidad del terreno y la distancia hasta los centros urbanos dificultaron las tareas de evacuación. Finalmente, se coordinó un operativo conjunto entre guardaparques, personal de emergencia y fuerzas de seguridad para el retiro del cuerpo, respetando los protocolos establecidos para este tipo de situaciones en áreas naturales protegidas.
La tragedia se produjo en una jornada particularmente intensa para los equipos de rescate del Parque Nacional Los Glaciares. Durante el mismo día, se registraron otros incidentes en el sendero a Laguna de los Tres, lo que obligó a redoblar el trabajo de los brigadistas.
Entre los casos atendidos, se destacó el de una turista japonesa de 85 años, quien sufrió una caída que le provocó lesiones en la cabeza y el cuello. La mujer debió ser inmovilizada y trasladada en camilla hasta un punto seguro para recibir atención médica.
Además, una visitante argentina de 41 años presentó un esguince de tobillo y fue asistida por el personal del parque para completar el descenso de manera segura.
Un turista italiano falleció mientras hacía trekking.
Advertencias sobre la exigencia física de los senderos
Desde la administración del parque remarcaron que el sendero hacia Laguna de los Tres, si bien es uno de los más populares, requiere una buena condición física, experiencia en caminatas de montaña y una adecuada preparación previa.
Las autoridades recordaron que la combinación de esfuerzo físico, cambios bruscos de clima y altitud puede representar un riesgo, especialmente para personas mayores o con antecedentes médicos.
Asimismo, se insistió en la importancia de registrar las salidas, respetar las indicaciones de los guardaparques, llevar equipamiento adecuado, hidratarse correctamente y evaluar las propias capacidades antes de iniciar una caminata.
El fallecimiento del turista italiano vuelve a poner en foco la necesidad de extremar las medidas de prevención y responsabilidad en actividades al aire libre.
Desde el Parque Nacional Los Glaciares reiteraron que, ante cualquier malestar físico, es fundamental detener la marcha y pedir ayuda de inmediato, para evitar desenlaces trágicos en uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Patagonia argentina.