Una turista desapareció en el mar mientras realizaba buceo en Puerto Madryn

La desaparición de Sofía Devries, una turista de 23 años, generó conmoción en Puerto Madryn y abrió un fuerte debate en torno al accionar inicial de las autoridades. La joven se encontraba realizando una inmersión recreativa cuando ocurrió un accidente bajo el agua que derivó en un amplio operativo de búsqueda en el Mar Argentino.
A medida que pasaron las horas, su pareja utilizó las redes sociales para expresar su desesperación, cuestionar la respuesta oficial y pedir que el caso no quede envuelto en versiones contradictorias.
Sofía había viajado desde el partido bonaerense de Moreno junto a su novio, Leonardo, con el objetivo de completar una certificación de buceo. Ambos se habían trasladado a la costa chubutense para participar de una salida programada en aguas del Golfo Nuevo, una zona habitual para este tipo de actividades.
La inmersión se realizó desde una embarcación perteneciente a una empresa local y contó con la participación de cuatro personas. Todo transcurría con normalidad hasta el momento del ascenso. Al regresar a la superficie, solo tres buzos lograron emerger. La ausencia de Sofía fue advertida de inmediato y se activó el protocolo de emergencia.
La zona de Punta Cuevas concentra las tareas de rastrillaje submarino.
El reclamode su pareja
Horas después del accidente, Leonardo difundió un comunicado en su cuenta de Instagram en el que manifestó su angustia y apuntó contra Prefectura. “Es mi mujer, mi compañera”, escribió al referirse a Sofía, y explicó que el viaje tenía como fin certificar un curso de buceo.
En su mensaje, sostuvo: “Lamentablemente tuvimos un accidente bajo el agua y no la encontramos desde ayer. La Prefectura no tuvo un rápido accionar y se centraron en lo burocrático”. Según su testimonio, la búsqueda no comenzó de inmediato y no se habría aceptado en un primer momento la colaboración de otros buzos con experiencia en la zona.
Familiares y allegados mantienen la esperanza mientras continúa la búsqueda.
Leonardo fue más allá y aseguró que no se realizaron los esfuerzos necesarios en tiempo y forma. “Hubo cero asistencia y cero comprensión humana”, expresó, al tiempo que remarcó que la comunidad local se mantiene expectante ante la posibilidad de que Sofía aparezca.
A pesar de la dureza de sus palabras, el joven destacó un gesto solidario en medio de la angustia: “Una sola joven se brindó humanamente conmigo, sabiendo que estoy alterado y muy triste por esta situación”. En el mismo posteo, pidió que se difunda su mensaje para desmentir “las barbaridades y mentiras que se dicen en los medios” y cerró: “Mi amor, te estamos buscando y esperando”.
El operativode búsqueda
Tras la alerta, Prefectura desplegó un operativo de emergencia que incluyó un medio de superficie con un nadador de rescate y, posteriormente, un guardacostas con personal especializado en buceo perteneciente a la estación local. Las tareas se concentraron en la zona donde se había realizado la inmersión.
Las otras tres personas que participaron de la actividad fueron trasladadas al Hospital Andrés Ísola. Dos de ellas debieron ingresar a cámara hiperbárica para facilitar la descompresión, mientras que la tercera permaneció bajo observación médica. Ninguna presentó complicaciones de gravedad.
El jefe de Salvamento y Buceo de Prefectura, Adrián Wagner, brindó declaraciones radiales en las que fue contundente. “La posibilidad es nula”, afirmó en relación a encontrar con vida a la joven, y agregó que no se pueden generar falsas expectativas debido a la profundidad en la que se encontraba. No obstante, aclaró que el sitio donde se realizaba la práctica cuenta con autorización.
La investigación judicial
La causa quedó a cargo de la fiscal María Angélica Carcano, quien intenta determinar cómo se produjo el episodio y qué factores pudieron haber influido en la desaparición. Mientras tanto, la búsqueda continúa sin resultados positivos.
En un segundo mensaje publicado en redes sociales, Leonardo compartió una imagen de Sofía sonriente y volvió a expresar su esperanza: “Te amo para toda mi vida. Tengo la esperanza de volver a encontrarte. Todavía te espero”.