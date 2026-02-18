En menos de 24 horas

Intensa labor de los Bomberos Zapadores de Santa Fe: dos viviendas y dos vehículos arrasados

Las intervenciones por fuego se dieron en la ciudad capital, Recreo, Ángel Gallardo y Arroyo Leyes. Un local de reparación de celulares, una vivienda y dos rodados quedaron destruidos por las llamas.