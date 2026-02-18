Intensa labor de los Bomberos Zapadores de Santa Fe: dos viviendas y dos vehículos arrasados

Fue una jornada y madrugada de máxima exigencia para los Bomberos Zapadores de Santa Fe, que debieron intervenir en cuatro siniestros de consideración en distintos puntos del área metropolitana: dos incendios de viviendas y dos vehículos con destrucción total.
Los episodios se registraron entre la tarde del martes 17 y la madrugada del miércoles 18 de febrero, con despliegue de dotaciones en Santa Fe, Recreo, Ángel Gallardo y Arroyo Leyes.
Taller de celulares
El primero de los hechos ocurrió el 17 de febrero a las 15:55 en calle Padre Genesio al 6000. Al arribar, los zapadores constataron un proceso combustivo generalizado en un ambiente de aproximadamente 7 por 4 metros destinado a taller de reparación de celulares, además de un garaje de dimensiones similares.
La intervención en Padre Genesio al 6000. Foto: Gentileza
El combate del fuego se realizó mediante líneas devanaderas de las unidades concurrentes hasta lograr la extinción total.
Las pérdidas fueron totales en el sector del taller y el garaje, afectando herramientas, mobiliario y accesorios del local. En el lugar fueron asistidos y trasladados al Hospital Iturraspe un hombre y una mujer , mediante una unidad del SIES.
Trabajaron además efectivos de la Comisaría 10ma y un móvil de la PAT. El operativo concluyó a las 17:50.
En Recreo: una Ecosport incendiada
Ya en la madrugada del 18 de febrero, a las 05:13, otra dotación fue comisionada a la intersección de Crucero Belgrano y 25 de Mayo, en la ciudad de Recreo.
En Recreo; una Ford Escosport resultó con daño totales. Foto: Gentileza
En el lugar ardía en forma generalizada una Ford Ecosport Titanium negra, alimentada con nafta y GNC, estacionada sobre la calzada con su frente orientado hacia el oeste. Las llamas provocaron daños totales en el vehículo. Intervino el móvil 11243 de la Comisaría 16ta. El servicio finalizó a las 06:13.
En Ángel Gallardo: una Partner
Minutos antes, a las 00:58, los bomberos habían sido convocados a Los Ceibos y Dorrego, en Ángel Gallardo, por otro incendio en un vehículo. El foco afectaba de manera generalizada una Peugeot Partner gris, alimentada con gasoil. Al arribo no se encontraba el propietario.
Sospechan de un quema-coches en Angel Gallardo. Foto: Gentileza
Posteriormente se presentó un hombre de 49 años, quien manifestó que había dejado la camioneta en el lugar por una falla mecánica —corte de embrague— mientras aguardaba la grúa del seguro. El utilitario sufrió destrucción total. Intervino el móvil 12262 de la Comisaría de Monte Vera.
En Arroyo Leyes: incendio y derrumbe parcial
El cuadro más complejo se registró a las 03:29 en Pueblos Originarios y calle 2, en Arroyo Leyes, jurisdicción del Cuartel San José del Rincón.
La vivienda —de paredes de ladrillo y techo de paja— presentaba fuego generalizado. Estaba compuesta por cocina-comedor, sala de estar, un dormitorio, baño y entrepiso.
Los bomberos zapadores trabajaron con línea devanadera y abastecimiento constante de agua, logrando controlar el siniestro cerca de las 06:54.
El techo de paja colapsó completamente y, debido a la alta temperatura, se derrumbó la pared sur del quincho hacia la vivienda lindera, quedando el resto con riesgo de caída.
Las pérdidas alcanzaron electrodomésticos (heladera, freezer, cocina, termotanque, televisor, aire acondicionado), mobiliario, ropa, lavarropas, un motovehículo y dos garrafas.
En el lugar se encontraban el propietario, un hombre de 63 años, familiares y una vecina afectada por el derrumbe parcial.
Se investiga
En todos los casos se realizaron actuaciones para determinar el origen de los incendios.
La seguidilla de intervenciones en pocas horas expone la intensa labor operativa desplegada por los zapadores en distintos puntos del departamento La Capital.