Robaron elementos administrativos del crematorio del Cementerio Municipal de Santa Fe

Se registró un importante robo en el crematorio del Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe.
Se trata de inodoros, lavamanos y moto guadañas, entre otros objetos. El episodio fue descubierto en la mañana del miércoles. No sonó la alarma y habrá una investigación interna.
Se registró un importante robo en el crematorio del Cementerio Municipal de la ciudad de Santa Fe.
Se trata de delincuentes que ingresaron al lugar rompiendo una de las puertas de la zona administrativa el martes por la noche y sustrajeron una serie de objetos elementales para la actividad cotidiana.
Provocaron daños al ingresar, rompiendo la puerta del crematorio. Una vez dentro, tomaron, entre otros artículos, inodoros, lavamanos, piletas, ventiladores y dos moto guadañas, importantes para sostener el cuidado del pasto.
Según lo que se sabe hasta el momento, ingresaron mediante la puerta y nadie los observó ni alertó movimientos extraños desde el interior.
Uno de los responsables que radicó la denuncia, indicó que los ladrones se retiraron por calle Milenio de Polonia. Ahora, deberán identificar las identidades mediante las imágenes captadas por las cámaras de seguridad e intentar recuperar los elementos sustraídos
Luz Balbastro, directora ejecutiva del Cementerio Municipal, manifestó su preocupación y lamento tras el hecho delictivo.
“Se va a investigar esta situación”, expresó Balbastro sobre la operación que en principio se trataría a nivel interno ya que, junto a otros aspectos de relevancia, existe la colocación de alarmas que no sonó.
“Estamos consternados, enojados y molestos ya que acá se brinda el servicio más sensible de la municipalidad. Nos duele porque veníamos realizando esfuerzos desde la gestión. Es un cachetazo de la realidad más dura que tenemos en todo el país”, comentó la directora del cementerio.
El robo se da tan sólo 13 días después de que la directora ejecutiva del Cementerio Municipal, Luz Balbastro, anunciara una importante inversión destinada a mejorar la infraestructura y los servicios de la institución santafesina.
La primera licitación cuenta con un presupuesto oficial de $47.747.958 y está destinada a la reparación de uno de los hornos, mientras que la segunda convocatoria, con un presupuesto de $111.406.012, contempla la compra de un horno crematorio pirolítico nuevo y una máquina procesadora de restos.
La funcionaria señaló que estas medidas responden a las indicaciones del intendente Juan Pablo Poletti de “devolverle la dignidad a este espacio y de mejorar la calidad de los servicios, mejorar la calidad y la cercanía con el vecino”.
Balbastro detalló que la modernización permitirá no solo optimizar las condiciones de higiene y seguridad para el personal, sino también agilizar los turnos de cremación. Actualmente, el promedio diario de cremaciones es de 12 o 13 cuerpos, incluso los fines de semana, y con el nuevo horno se proyecta alcanzar más de 22 cremaciones por día.