Juicio abreviado

Nueva condena para el "Negro Tom" por dos violentos incidentes en barrio Las Lomas

Guillermo Francisco Morel, de 36 años, admitió su responsabilidad en dos hechos que tuvieron como víctimas a una joven de 15 años y a su media hermana. La Justicia declaró su reincidencia al unificar la pena en 5 años y medio de prisión.