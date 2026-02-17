Nueva condena para el "Negro Tom" por dos violentos incidentes en barrio Las Lomas
Guillermo Francisco Morel, de 36 años, admitió su responsabilidad en dos hechos que tuvieron como víctimas a una joven de 15 años y a su media hermana. La Justicia declaró su reincidencia al unificar la pena en 5 años y medio de prisión.
El "Negro Tom" estaba prófugo de la justicia desde septiembre del año pasado. Foto ilustrativa
En una audiencia de juicio abreviado la Justicia santafesinacondenó a Guillermo Francisco Morel (36), conocido como “Negro Tom” y también por el apellido “Olmedo”, a la pena única de cinco años y seis meses de prisión efectiva, tras admitir su responsabilidad en un intento de robo con arma y en amenazas calificadas.
Los hechos ocurrieron en 2025 en el barrio Las Lomas, en el noroeste de la ciudad. Foto: Archivo
En esos términos, Morel fue condenado como autor de los delitos de robo en grado de tentativa y amenazas, ambos calificados por el uso de arma.
La pena impuesta en esta instancia fue de dos años y seis meses de prisión efectiva. Sin embargo, el tribunal dispuso su unificación con una condena anterior dictada el 7 de abril de 2025 por la jueza Cecilia Labanca, fijándose una pena única de cinco años y medio de prisión y la declaración de reincidencia.
Le cortó la mano
El primero de los hechos ocurrió el 22 de septiembre de 2025, en horas de la noche, en barrio Las Lomas, en el noroeste de la ciudad.
De acuerdo con la acusación fiscal, Morel abordó a una adolescente de 15 años que se encontraba sentada en la puerta de su vivienda, en inmediaciones de calle Boneo y 2º Pasaje, con la intención de sustraerle el teléfono celular.
La jueza Rosana Carrara unificó la pena en 5 años y 6 meses de cárcel. Foto: El Litoral
Para concretar el asalto utilizó un cuchillo tipo Tramontina, con el que intimidó a la joven. La víctima se resistió y el imputado huyó sin lograr su objetivo, aunque en el forcejeo le ocasionó una herida cortante en la muñeca y un corte en la mano derecha, lesiones que fueron constatadas en sede policial.
Vísperas de Año Nuevo
El segundo episodio tuvo lugar el 30 de diciembre de 2025, pasadas las 21, cuando el condenado se presentó en la vivienda de su media hermana, situada en calle Boneo al 6000. Allí la amenazó mientras blandía un cuchillo, generando una situación de extrema tensión y temor.
Según se expuso en la audiencia, Morel se encontraba en situación de calle al momento de los hechos, circunstancia que había dificultado su localización. Sobre él pesaba un pedido de captura vigente y finalmente fue detenido durante el verano.
Con la ratificación del acuerdo abreviado, el tribunal dio por concluido el proceso respecto de estos hechos, quedando firme la condena que deberá cumplir en forma efectiva.