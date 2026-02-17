Preocupación por la salud de Alberto Samid: está hospitalizado en Uruguay y analizan traerlo al país

El empresario Alberto Samid fue internado en las últimas horas en Uruguay luego de presentar una descompensación que obligó a su hospitalización.
El empresario de la carne permanece hospitalizado en Montevideo tras sufrir una descompensación. Su entorno inició gestiones para concretar un traslado aéreo sanitario y continuar el tratamiento en el país.
Según trascendió, su entorno familiar y allegados iniciaron gestiones para contratar un avión sanitario que permita su traslado a la Argentina y así continuar con la atención médica en territorio nacional.
De acuerdo con la información difundida, Samid se encontraba en Uruguay cuando comenzó a sentirse mal y debió ser asistido de urgencia. Tras una primera evaluación médica, se resolvió su internación en un centro de salud de Montevideo, donde permanece bajo observación.
Si bien no se difundieron partes médicos oficiales con detalles específicos sobre el cuadro clínico, fuentes cercanas indicaron que se trató de una complicación que requiere controles y seguimiento profesional.
La decisión de trasladarlo responde a la intención de que el empresario continúe el tratamiento cerca de su familia y de sus médicos de confianza en la Argentina.
El empresario, conocido por su histórica actividad en el sector cárnico y por su participación en debates públicos vinculados a la economía y la política, ha atravesado distintos episodios judiciales y mediáticos en los últimos años.
En ese contexto, cualquier novedad sobre su estado de salud genera repercusión tanto en el ámbito político como en el empresarial.
Ante el cuadro que motivó la internación, allegados a Samid iniciaron contactos para coordinar un vuelo sanitario desde Uruguay hacia Argentina.
Este tipo de traslados requiere autorización médica previa, la disponibilidad de una aeronave equipada y la coordinación entre las autoridades sanitarias de ambos países.
La contratación de un avión sanitario permitiría garantizar que el paciente viaje con monitoreo permanente y asistencia profesional durante todo el trayecto. En casos de salud delicada o cuando se necesita continuidad de tratamiento en otro país, este mecanismo es habitual para reducir riesgos.
Por el momento, no se confirmó la fecha exacta del eventual traslado, ya que dependerá de la evolución clínica y de la autorización de los médicos tratantes. Tampoco se precisó a qué centro asistencial sería derivado en Argentina.