#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Post internación

El extraño episodio que vivió Christian Petersen cuando recibió el alta médica

El reconocido chef relató una situación inesperada ocurrida durante la noche al dejar el centro de salud, cuando aún se encontraba débil tras semanas de internación.

El chef atravesó un delicado momento de salud tras descompensarse durante una excursión.El chef atravesó un delicado momento de salud tras descompensarse durante una excursión.
Seguinos en
Por: 

Christian Petersen cerró el 2025 atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. El chef se descompensó durante una excursión al volcán Lanín, en San Martín de los Andes, lo que derivó en una internación de urgencia. Días después, los médicos decidieron su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, donde logró recuperarse tras un extenso período bajo cuidados intensivos.

Mirá tambiénChristian Petersen: "Les dijeron a mis hijos y a mi mujer que se despidieran de mí"

La travesía que Petersen planeaba disfrutar terminó de manera inesperada. Mientras realizaba la excursión, su estado de salud se deterioró de forma abrupta y requirió asistencia médica inmediata. La gravedad del cuadro obligó a mantenerlo internado durante varias semanas, tiempo en el que su evolución mantuvo en vilo a su entorno.

El insólito momento tras recibir el alta

Luego de casi un mes de internación, el cocinero retomó lentamente sus actividades y brindó una entrevista en la que relató una situación tan inesperada como llamativa ocurrida el día que dejó el hospital. Según contó, apenas podía caminar cuando una mujer se le acercó para pedirle una selfie, sorprendida por verlo con vida tras lo ocurrido.

Christian PetersenLuego de su recuperación, relató una situación inesperada al dejar el hospital.

“Salí a las 11 de la noche, estaba muy débil, y una señora me pidió una foto. Le dije que casi no podía caminar, pero igual nos la sacamos”, relató con asombro al recordar ese momento.

Las causas que complicaron su salud

Petersen también explicó los motivos que llevaron a un cuadro tan severo. Los médicos detectaron una combinación de factores que afectaron seriamente su organismo. Entre ellos, una intoxicación previa durante un viaje a Brasil, que podría haberse vinculado a dengue o zika, un virus alojado en el corazón y una inflamación cardíaca preexistente.

Además, semanas antes del episodio en la montaña, estudios médicos indicaban que se encontraba en proceso de recuperación de una neumonía, lo que agravó aún más su estado general.

El comunicado de los guías del Lanín

Tras el episodio, los guías que acompañaban al chef difundieron un comunicado en el que brindaron detalles de lo sucedido durante la excursión. Según relataron, Petersen llegó al refugio en buen estado de ánimo y compartió el momento con el grupo.

Christian PetersenEl caso generó repercusión y múltiples reacciones en redes sociales.

Sin embargo, durante la madrugada, su comportamiento cambió y resultó incómodo para el descanso de los demás excursionistas. Luego de dialogar con él, el equipo decidió iniciar el descenso y lo mantuvo acompañado en todo momento.

El comunicado también confirmó que se dio aviso a Parques Nacionales y que, durante el descenso, ocurrió un episodio de tensión con uno de los integrantes del equipo. Ante esa situación, se solicitó la intervención de Gendarmería, que colaboró en el operativo hasta garantizar su traslado y atención médica.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Show
Neuquén

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro