El extraño episodio que vivió Christian Petersen cuando recibió el alta médica

Christian Petersen cerró el 2025 atravesando uno de los momentos más delicados de su vida. El chef se descompensó durante una excursión al volcán Lanín, en San Martín de los Andes, lo que derivó en una internación de urgencia. Días después, los médicos decidieron su traslado a la Ciudad de Buenos Aires, donde logró recuperarse tras un extenso período bajo cuidados intensivos.
La travesía que Petersen planeaba disfrutar terminó de manera inesperada. Mientras realizaba la excursión, su estado de salud se deterioró de forma abrupta y requirió asistencia médica inmediata. La gravedad del cuadro obligó a mantenerlo internado durante varias semanas, tiempo en el que su evolución mantuvo en vilo a su entorno.
El insólitomomentotrasrecibir el alta
Luego de casi un mes de internación, el cocinero retomó lentamente sus actividades y brindó una entrevista en la que relató una situación tan inesperada como llamativa ocurrida el día que dejó el hospital. Según contó, apenas podía caminar cuando una mujer se le acercó para pedirle una selfie, sorprendida por verlo con vida tras lo ocurrido.
“Salí a las 11 de la noche, estaba muy débil, y una señora me pidió una foto. Le dije que casi no podía caminar, pero igual nos la sacamos”, relató con asombro al recordar ese momento.
Las causas quecomplicaron su salud
Petersen también explicó los motivos que llevaron a un cuadro tan severo. Los médicos detectaron una combinación de factores que afectaron seriamente su organismo. Entre ellos, una intoxicación previa durante un viaje a Brasil, que podría haberse vinculado a dengue o zika, un virus alojado en el corazón y una inflamación cardíaca preexistente.
Además, semanas antes del episodio en la montaña, estudios médicos indicaban que se encontraba en proceso de recuperación de una neumonía, lo que agravó aún más su estado general.
El comunicadode los guías del Lanín
Tras el episodio, los guías que acompañaban al chef difundieron un comunicado en el que brindaron detalles de lo sucedido durante la excursión. Según relataron, Petersen llegó al refugio en buen estado de ánimo y compartió el momento con el grupo.
Sin embargo, durante la madrugada, su comportamiento cambió y resultó incómodo para el descanso de los demás excursionistas. Luego de dialogar con él, el equipo decidió iniciar el descenso y lo mantuvo acompañado en todo momento.
El comunicado también confirmó que se dio aviso a Parques Nacionales y que, durante el descenso, ocurrió un episodio de tensión con uno de los integrantes del equipo. Ante esa situación, se solicitó la intervención de Gendarmería, que colaboró en el operativo hasta garantizar su traslado y atención médica.