Christian Petersen: "Les dijeron a mis hijos y a mi mujer que se despidieran de mí"

Christian Petersen dio su primera entrevista tras el grave episodio de salud que sufrió durante una excursión al volcán Lanín, en Neuquén.
El chef compartió su experiencia tras un grave problema de salud en el Lanín y destacó la importancia de los chequeos médicos para prevenir complicaciones.
El chef y empresario gastronómico contó en una entrevista con La Nación que recién ahora dimensionó la gravedad, que ya retomó tareas “de a poco” y dejó un mensaje: “hay que cuidarse, hacerse chequeos y no creerse omnipotente”.
Petersen relató que el 12 de diciembre se descompuso mientras ascendía el volcán Lanín junto a excursionistas y guías. Fue asistido y trasladado primero a centros médicos de la zona y luego derivado a Buenos Aires. El diagnóstico informado en la reconstrucción del caso fue una falla multiorgánica, con internación en terapia intensiva y pronóstico reservado durante varios días.
En la entrevista, el chef de 56 años dijo que recién en esta etapa tomó conciencia de cuán crítico fue el cuadro. “No sabía que había estado tan mal. Recién ahora me enteré”, expresó
Añadió que le señalaron la presencia de un virus preexistente y “un poco de neumonía”, motivo por el cual insistió en la importancia de controles médicos y aptos físicos.
Consultado por si cree en los milagros, Petersen respondió con la declaración más fuerte del reportaje: “A mis hijos, a mis amigos y a mi mujer les llegaron a decir que se despidieran de mí”.
Petersen aseguró que va “mejorando día a día” y que ya retomó tareas laborales, por ahora con reuniones y coordinación desde su casa. También contó que volvió a pasar por uno de sus espacios (“Racket Club”), pero remarcó que lo hace con cautela porque todavía necesita varias semanas de recuperación.
El chef afirmó que el episodio le dejó una enseñanza: “hay que cuidarse, escucharse, hacerse chequeos… y no creerse tan omnipotente”. En el mismo tramo, agradeció al equipo médico y al sistema de salud por la atención recibida.