Qué contienen los videos que Silvina Luna grabó antes de morir y entregó a Fernando Burlando

A más de dos años de la muerte de Silvina Luna, trascendieron detalles sobre una serie de videos que la modelo y actriz habría grabado antes de fallecer y que quedaron en manos de su abogado, Fernando Burlando.
Se conocieron detalles del material audiovisual que Silvina Luna grabó antes de su fallecimiento y que entregó a su abogado, Fernando Burlando. El contenido podría tener peso en la causa judicial vinculada a su tratamiento médico.
El material, según se informó, contendría su testimonio personal sobre el calvario de salud que atravesó y su voluntad de que se hiciera justicia en la causa judicial que investiga responsabilidades médicas.
De acuerdo con la información difundida en programas televisivos y portales de espectáculos, los videos fueron registrados por la propia Luna en un contexto de deterioro físico, cuando su estado de salud ya era delicado.
En esas grabaciones, la modelo habría relatado en primera persona cómo impactaron en su cuerpo las intervenciones estéticas a las que se sometió años atrás y las consecuencias que sufrió con el paso del tiempo.
El material, que se mantendría bajo resguardo legal, no tendría fines mediáticos sino judiciales. La intención de Luna, según trascendió, habría sido dejar constancia de su experiencia y de su deseo de que los responsables enfrentaran las consecuencias en los tribunales.
Burlando, quien representa a la familia en la causa, ya había adelantado en distintas oportunidades que su clienta dejó documentación y registros personales con información relevante. Ahora, se conoció que esos archivos incluyen videos donde la actriz habla con claridad sobre su padecimiento y sobre el proceso médico que atravesó.
La muerte de Silvina Luna generó una fuerte conmoción pública y reavivó el debate sobre los riesgos de ciertos procedimientos estéticos. La causa judicial busca determinar responsabilidades en torno a las prácticas realizadas y las complicaciones de salud que derivaron en un cuadro irreversible.
En ese contexto, los videos podrían convertirse en un elemento probatorio de peso, ya que constituyen un testimonio directo de la víctima. Especialistas en derecho señalan que este tipo de registros puede ser incorporado al expediente como prueba documental, siempre que cumpla con los requisitos formales.
Si bien el contenido no fue difundido públicamente, se indicó que Luna habla de su dolor físico, del impacto emocional y de la lucha que mantuvo durante años frente a problemas renales y otras complicaciones derivadas de los procedimientos.
La familia de la modelo, en tanto, continúa acompañando el proceso judicial con la expectativa de que se dicte una resolución definitiva. El caso se convirtió en un emblema dentro del debate sobre cirugías estéticas y controles médicos.
El legado de Silvina Luna, más allá de su trayectoria artística, quedó marcado por su batalla por justicia. Los videos que dejó antes de morir no sólo representan un documento íntimo, sino también una pieza clave en la búsqueda de respuestas. Mientras la causa avanza, su testimonio grabado podría convertirse en una voz determinante dentro del expediente judicial.