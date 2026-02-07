Fernando Burlando reveló detalles estremecedores de la autopsia de Silvina Luna

Las recientes declaraciones del abogado Fernando Burlando volvieron a generar conmoción al revelar detalles estremecedores de la autopsia realizada a Silvina Luna, la modelo y actriz fallecida tras una larga lucha contra las consecuencias de intervenciones estéticas que deterioraron gravemente su salud.
Además, el abogado remarcó que la autopsia permitió confirmar que el daño no era superficial ni localizado, sino que comprometía distintas zonas del cuerpo, lo que explica el deterioro progresivo que sufrió la actriz con el paso del tiempo y refuerza la gravedad de las prácticas a las que fue sometida.
Fernando Burlando reveló detalles estremecedores. Crédito: Reuters.
Hallazgos que impactaron
Según relató el letrado, el examen post mortem arrojó resultados que sorprendieron incluso a los profesionales que participaron del procedimiento. Burlando aseguró que en el cuerpo de Silvina se encontraron materiales sólidos de gran tamaño, a los que describió gráficamente como “adoquines”, una comparación que utilizó para dimensionar la dureza y el volumen de lo hallado.
Explicó que uno de esos bloques presionaba directamente el nervio ciático, lo que habría provocado dolores constantes e intensos durante años, afectando seriamente su movilidad y calidad de vida.
Burlando también señaló que estos hallazgos resultan clave para el avance de la causa judicial, ya que aportan pruebas contundentes sobre el origen del daño y la magnitud de las lesiones, elementos fundamentales para determinar responsabilidades y evitar que casos similares vuelvan a repetirse.
Burlando recordó conversaciones personales con la actriz en las que ella le confesó que había tenido que mudarse de su departamento porque el dolor le impedía subir escaleras. Ese testimonio expuso un calvario cotidiano que Silvina atravesó lejos de las cámaras, mientras su salud se deterioraba de manera progresiva.
El abogado sostuvo que vivir con ese nivel de dolor era prácticamente imposible y que el padecimiento físico fue una constante en los últimos años de vida de la modelo.
La reconocida actriz y modelo argentina, Silvina Luna, falleció el 31 de agosto de 2023.
Prácticas irregulares y reclamo de justicia
En su relato, Burlando fue contundente al señalar que el material encontrado no correspondía a sustancias médicas aprobadas ni a procedimientos realizados bajo condiciones adecuadas. Según afirmó, se trató de prácticas irregulares que dejaron consecuencias devastadoras y permanentes en el cuerpo de Silvina.
Sus declaraciones reavivaron el debate sobre los riesgos de la medicina estética sin controles y la responsabilidad profesional. El caso de Silvina Luna volvió así al centro de la escena pública, como símbolo de una historia marcada por el dolor, la exposición y un reclamo de justicia que sigue vigente.