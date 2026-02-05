Qué arrojó la autopsia de Narela Barreto, la argentina fallecida en Los Ángeles
A una semana del hallazgo del cuerpo, la investigación por la muerte de la joven avanza con información limitada: la autopsia no arrojó signos visibles de violencia y la familia espera los resultados toxicológicos.
Narela Barreto, la joven argentina de 27 años hallada sin vida en Los Ángeles.
La muerte de la joven argentina Narela Barreto, de 27 años, hallada sin vida en la ciudad de Los Ángeles, continúa envuelta en interrogantes. A una semana del hallazgo del cuerpo, las autoridades estadounidenses confirmaron a su familia que se trató de un asesinato, aunque todavía no lograron precisar la causa del fallecimiento ni las circunstancias en las que ocurrió.
El padre de la joven, quien viajó a Estados Unidos para acompañar la búsqueda y luego afrontar los trámites tras la confirmación del deceso, todavía no obtuvo información concluyente sobre qué le ocurrió a su hija. La investigación permanece bajo estricto hermetismo y el avance de los peritajes es lento.
Resultadospreliminares
La autopsia al cuerpo de Narela se realizó el viernes pasado en California. Si bien el examen forense ya concluyó, la familia solo recibió datos parciales. Según les informaron, el cuerpo no presentaba heridas visibles, golpes ni signos de abuso, lo que por el momento no permite determinar si la muerte fue producto de un crimen concreto.
Familiares reclaman avances en la investigación y resultados toxicológicos.
Desde el entorno familiar explicaron que el informe preliminar no arrojó conclusiones claras sobre la causa del fallecimiento y que ahora todas las expectativas están puestas en el examen toxicológico, cuyos resultados podrían aportar información clave sobre las horas previas a su muerte.
La falta de precisiones generó un fuerte malestar entre los allegados, quienes denunciaron una comunicación casi inexistente por parte de la policía y de los investigadores a cargo del caso. A pesar de los reclamos diarios, aseguran que no reciben detalles sobre las hipótesis que se están analizando.
El reclamode lafamilia
Mientras continúa la incertidumbre judicial, la familia de Narela logró avanzar con la repatriación de sus restos. Una vez finalizada la autopsia, las autoridades estadounidenses autorizaron la entrega del cuerpo. El traslado a la Argentina tuvo un costo de 9.000 dólares, monto que pudo ser cubierto gracias a una colecta solidaria impulsada a través de redes sociales.
Afiche difundido durante la búsqueda de Narela Barreto en California.
El padre de la joven explicó que los trámites resultaron complejos y costosos, por lo que debió gestionarlos de manera personal. El cuerpo será trasladado a Lomas de Zamora, donde se realizará el último adiós. Con esa etapa resuelta, aseguró que su principal objetivo ahora es conocer la verdad sobre lo ocurrido.
Una semana desaparecida
Narela Barreto había estado una semana desaparecida antes de ser encontrada sin vida. Su cuerpo fue hallado en la vía pública, a unas cinco cuadras del departamento donde residía. De acuerdo con las primeras estimaciones, llevaba al menos dos días fallecida al momento del hallazgo y habría muerto el mismo día en que se perdió contacto con ella.
El padre fue notificado de la muerte apenas llegó a Los Ángeles para sumarse a la búsqueda. Sin transición ni explicaciones previas, fue trasladado a una comisaría donde recibió la noticia. Desde entonces, intenta reconstruir las últimas horas de su hija sin contar con información oficial suficiente.
Nacida en la Ciudad de Buenos Aires y con domicilio en Banfield, la joven se encontraba en Estados Unidos desde junio de 2024. Había viajado por el casamiento de una amiga y decidió quedarse para intentar establecerse y trabajar. A una semana del hallazgo, no se conocen sospechosos ni líneas de investigación confirmadas por la Justicia local.