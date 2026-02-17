Video: rompió una vidriera, se fue a sentar a la peatonal y lo detuvieron

Un violento episodio ocurrido el último fin de semana en el microcentro de Santa Fe quedó registrado por las cámaras de la Central de Emergencias 911 y terminó con un hombre detenido a una cuadra del lugar del hecho.
El hecho que fue noticia el último fin de semana, quedó registrado por las cámaras del 911. La policía identificó al agresor como una persona en situación de calle.
Un violento episodio ocurrido el último fin de semana en el microcentro de Santa Fe quedó registrado por las cámaras de la Central de Emergencias 911 y terminó con un hombre detenido a una cuadra del lugar del hecho.
El procedimiento se inició alrededor de las 20.51 del domingo, cuando efectivos de la Brigada Motorizada fueron comisionados por el 911 a un local comercial ubicado en calle Mendoza al 2600, tras recibirse un aviso por una presunta tentativa de robo.
Al arribar, los uniformados constataron que la puerta de ingreso del comercio presentaba el vidrio completamente destruido. La escena evidenciaba daños recientes, en uno de los sectores más transitados del centro capitalino.
Con las características físicas aportadas por una testigo ocasional y el análisis de las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, los agentes iniciaron un patrullaje preventivo por las inmediaciones. Minutos más tarde, lograron localizar al sospechoso en la intersección de peatonal San Martín y Mendoza.
Según se informó el Ministerio de Seguridad provincial, el individuo —de 27 años y en situación de calle— se encontraba sentado en la peatonal al momento de ser interceptado. Los efectivos procedieron a identificarlo y realizaron una requisa preventiva, que arrojó resultado negativo en cuanto a la presencia de armas u otros elementos peligrosos.
Posteriormente, el hombre fue aprehendido y trasladado a Medicina Legal para su correspondiente revisión médica. Más tarde, quedó alojado en la dependencia policial por razones de jurisdicción, a disposición de la Justicia.
En el lugar del hecho, el personal actuante también estableció contacto con el propietario del comercio, un hombre de 38 años, quien fue informado sobre el procedimiento y los pasos legales a seguir tras los daños ocasionados en su local.
La causa quedó en manos de la Fiscalía y la Defensa en turno, que intervienen en las actuaciones judiciales. El detenido será investigado por el delito de daño, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias precisas del episodio.
Las imágenes registradas por el sistema de videovigilancia resultaron clave para esclarecer el hecho en cuestión de minutos, en una zona que durante los fines de semana suele mermar la circulación peatonal y comercial.