Hallan a un trabajador rural ahogado en el Río Salado
La víctima, de 33 años y oriunda de Garabato, fue encontrada sin vida en un establecimiento rural de la zona de La Penca y Caraguatá. La médica policial determinó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Interviene la Fiscalía en turno.
La tragedia ocurrió en un establecimiento rural de La Penca y Caraguatá. Foto: Archivo
Un trabajador rural de 33 años fue hallado sin vida el último viernes en aguas del Río Salado, en jurisdicción de La Penca y Caraguatá, en el norte provincial. El hecho ocurrió en el establecimiento “La Invernada”, donde el hombre se encontraba desarrollando tareas laborales al momento del presunto accidente.
Por jurisdicción intervino el Destacamento Octavo de La Penca. Foto: Google Street View
La Penca y Caraguatá es una localidad de características rurales perteneciente al departamento San Justo, situada a unos 80 kilómetros al norte de la ciudad de San Justo. Se trata de una zona con parajes y establecimientos agropecuarios dispersos, donde gran parte de la actividad económica está vinculada al trabajo rural y ganadero.
Según informó la Unidad Regional XVI, alrededor del mediodía del 13 de febrero de 2026, personal de la Comisaría 3ra. tomó conocimiento del hecho a través de la Central 911, que alertó sobre una persona que se habría ahogado en el río. De inmediato se dispuso un operativo de búsqueda en la zona, coordinado por efectivos policiales y el Destacamento Octavo La Penca.
Por tierra y agua
En el procedimiento trabajaron además Bomberos Voluntarios y personal del SAMCo de Gobernador Crespo, quienes llevaron adelante rastrillajes terrestres y recorridas náuticas en un contexto de condiciones climáticas adversas.
Tras varias horas de intensa búsqueda, en horas de la tarde fue localizado el cuerpo sin vida del trabajador, oriundo de Garabato, departamento Vera. La médica policial examinó el cadáver y certificó como causa de muerte asfixia por inmersión, sin indicios de participación de terceros.
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía en turno, encabezada por la Dra. Daniela Montegrosso, quien ordenó las actuaciones correspondientes y dispuso la entrega del cuerpo a sus familiares.
Lluvias intensas
Cabe destacar que durante la jornada del viernes se registraron lluvias abundantes en la región, lo que provocó un importante incremento en el caudal de cursos de agua y anegamientos en distintos sectores.
En la jornada del viernes se registraron 122 mm de agua caída en la zona. Foto: Google Street View
De acuerdo con datos oficiales, en La Penca y en Gobernador Crespo se acumularon 122 milímetros de lluvia en 24 horas; en Colonia Dolores y San Martín Norte se registraron 140 milímetros, mientras que Colonia Silva alcanzó los 160 milímetros.
Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar las precauciones en zonas ribereñas y rurales ante eventos climáticos intensos, especialmente cuando las actividades laborales se desarrollan en cercanías de ríos y canales.