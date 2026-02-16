Norte santafesino

Hallan a un trabajador rural ahogado en el Río Salado

La víctima, de 33 años y oriunda de Garabato, fue encontrada sin vida en un establecimiento rural de la zona de La Penca y Caraguatá. La médica policial determinó que la causa de muerte fue asfixia por inmersión. Interviene la Fiscalía en turno.