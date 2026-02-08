Crimen

Hallan sin vida a Luciano Emeri en un auto incendiado en Entre Ríos: hay un joven detenido

El cuerpo del hombre apareció en un vehículo quemado en un camino rural de la localidad de Cerrito. Su perro también fue hallado muerto por un disparo. Un estudiante de 21 años fue detenido y enfrenta cargos por homicidio agravado.