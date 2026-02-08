Hallan sin vida a Luciano Emeri en un auto incendiado en Entre Ríos: hay un joven detenido

Una investigación criminal en la provincia de Entre Ríos se encuentra en pleno desarrollo después de que fuera hallado el cadáver de Luciano Emeri, de 26 años, en el interior de un automóvil incendiado en un camino vecinal de Cerrito.
El cuerpo del hombre apareció en un vehículo quemado en un camino rural de la localidad de Cerrito. Su perro también fue hallado muerto por un disparo. Un estudiante de 21 años fue detenido y enfrenta cargos por homicidio agravado.
El macabro hallazgo se produjo tras un llamado de vecinos alertando sobre un vehículo envuelto en llamas; al sofocar el fuego, las autoridades encontraron un cuerpo en el asiento del conductor.
El episodio ocurrió en la madrugada del pasado miércoles 4 de febrero, cuando personal de la Comisaría de Cerrito intervino por un incendio de un automóvil en un camino rural que conecta con la entrada principal de la ciudad.
Bomberos voluntarios y la Policía llegaron al lugar luego de la denuncia de vecinos que vieron el fuego y no dudaron en alertar a las autoridades.
Una vez que los bomberos lograron controlar las llamas y enfriar el metal, los efectivos policiales observaron el cuerpo de un hombre en el interior del Ford Fiesta que estaba completamente calcinado.
La identidad de la víctima era la de Emeri, quien había salido de su casa alrededor de la 1 de la madrugada ese mismo día, acompañado únicamente por su perro, sin que se tuviera noticia de él hasta el hallazgo.
La Fiscalía de Delitos Complejos de Entre Ríos, junto a la División Homicidios, Policía Científica y Bomberos Zapadores, llevaron adelante la escena investigativa.
El cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se realizará una pericia de ADN para confirmar formalmente su identidad y la correspondiente autopsia, ya que las condiciones del cadáver no permitieron establecer la causa de la muerte en el lugar.
En el marco del operativo, los investigadores realizaron rastrillajes en zonas aledañas al lugar del incendio. Fue así que hallaron al perro de Emeri sin vida a unos 2.500 metros del sitio donde se encontró el auto.
Según fuentes judiciales, el animal habría sido asesinado con un disparo, lo que agrega una arista más compleja al caso, y los restos fueron trasladados a una veterinaria para su peritaje correspondiente.
Además, cerca del área en donde fue encontrado el perro, los efectivos secuestraron una bala calibre 9 milímetros que también fue enviada a laboratorio de Policía Científica para análisis balístico.
La investigación condujo a un allanamiento en la ciudad de Cerrito, con la intervención de la División Homicidios y la Policía Científica, donde se secuestró una camioneta tipo Toyota Hilux gris, aunque el principal sospechoso no estaba allí.
Las fuentes judiciales señalaron que el joven se había trasladado a la ciudad de Paraná para estudiar, por lo que fue detenido en la vía pública en las inmediaciones de un establecimiento educativo universitario.
El detenido, identificado como Juan Pablo Sotelo, de 21 años, fue alojado en la Unidad Penal N°1 y se le dictó prisión preventiva por 30 días en el marco de una causa por homicidio agravado criminis causa (matar para ocultar otro delito con el fin de lograr impunidad). Existen indicios que lo ubican cerca de la escena del crimen, según informó la Fiscalía.