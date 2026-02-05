Educación e infraestructura

Borla y Goity analizaron inversiones, programas y nuevas carreras para escuelas de San Justo

El senador provincial Rodrigo Borla fue recibido por el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, a quien presentó una extensa agenda de gestiones vinculadas a infraestructura escolar, programas pedagógicos y ampliación de la oferta educativa en distintas localidades del departamento San Justo.