Borla y Goity analizaron inversiones, programas y nuevas carreras para escuelas de San Justo
El senador provincial Rodrigo Borla fue recibido por el ministro de Educación de Santa Fe, José Goity, a quien presentó una extensa agenda de gestiones vinculadas a infraestructura escolar, programas pedagógicos y ampliación de la oferta educativa en distintas localidades del departamento San Justo.
El senador provincial por el departamento San Justo, Rodrigo Borla, mantuvo durante la última semana una reunión de trabajo con el ministro de Educación de la provincia, José Goity, en la ciudad de Santa Fe. Del encuentro también participó la subsecretaria de Nivel Secundario, profesora Mariela Bosio.
La reunión permitió abordar de manera integral distintas problemáticas y proyectos vinculados al sistema educativo del departamento, con especial énfasis en infraestructura escolar, inversión provincial y fortalecimiento de programas pedagógicos.
Obras, inversión y nuevas aulas
Al finalizar el encuentro, Borla destacó que uno de los ejes centrales fue el análisis de las inversiones y mejoras edilicias en establecimientos educativos, así como el estado de avance de las aulas correspondientes al Programa Mil Aulas, impulsado por el Ministerio de Educación.
En ese sentido, el senador detalló que en el departamento San Justo se encuentran próximas a inaugurarse nuevas aulas en los siguientes establecimientos:
Escuela N° 6213 “Homero Manzi”, de Colonia Silva. Escuela N° 750 “Coronel Pedro Conde”, de La Penca y Caraguatá. E.E.S.O. N° 315 “Mariano Moreno”, de Vera y Pintado. E.E.S.O. N° 8214 “Eliseo Videla”, de Videla y la E.F.A. N° 8209, de San Martín Norte.
Asimismo, en la ciudad de San Justo continúan en distintas etapas de ejecución aulas que deberán finalizarse en las siguientes instituciones:
Escuela N° 431 “Martín Miguel de Güemes”. E.E.T.P. N° 336 “Mario C. Videla”, modalidad Agrotécnica. Escuela Primaria Incorporada N° 1486 “Los Trigales”. E.E.T.P. N° 277 “Fray Francisco Castañeda” y la Escuela Especial N° 2037.
Programas pedagógicos y extensión áulica
Otro de los puntos abordados durante la reunión fue la evaluación de programas pedagógicos que se aplican en distintos niveles educativos y la posibilidad de ampliar la oferta de carreras de nivel terciario en el departamento.
En particular, Borla planteó al ministro Goity la necesidad de dar continuidad a la extensión áulica que funciona en la Escuela Especial N° 2037, destinada a cuarto y quinto año de la Escuela de Comercio.
Según señaló, esta experiencia ha mostrado resultados muy positivos, con un incremento en las inscripciones y en la cantidad de vacantes disponibles para el presente ciclo lectivo.
Nuevas ofertas educativas y apoyo escolar
Finalmente, durante el encuentro se analizó la posibilidad concreta de incorporar una Escuela de Educación Secundaria Orientada (EESO) en Gobernador Crespo, con el objetivo de ampliar la actual oferta educativa pública, que hoy se limita a la Escuela Técnica E.E.T.P. N° 687.
Además, se confirmó la continuidad del apoyo escolar que reciben estudiantes de nivel primario y secundario en instituciones comunitarias como Giuliani Fútbol Club, así como en la Biblioteca Popular de La Criolla, espacios que cumplen un rol clave en el acompañamiento educativo fuera del ámbito escolar.