La obra del acueducto Tostado-Villa Minetti ya supera el 70 % de ejecución

El Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe informó que el acueducto Tostado-Villa Minetti ingresó en su etapa final, con más del 70 % de los trabajos ejecutados.
Con financiamiento del Gobierno de Santa Fe y frentes de trabajo activos en planta potabilizadora, estaciones de bombeo y tendido de cañerías, el Estado consolida una infraestructura clave que garantiza agua segura en el norte del departamento 9 de Julio.
La obra, concebida para resolver déficits históricos de abastecimiento, avanza con un cronograma sostenido y múltiples frentes simultáneos en operación.
El ministro de Obras Públicas de la Provincia, Lisandro Enrico, subrayó el carácter estructural del proyecto: “Este acueducto responde a un reclamo histórico y refleja un Estado presente que invierte con transparencia para generar desarrollo y arraigo en cada localidad”.
El ministro agregó que la infraestructura hídrica es una condición para el crecimiento del norte provincial. Remarcó que invertir en agua no es un gasto, es el motor del desarrollo.
"No es razonable que en pleno siglo XXI haya localidades que deban esperar días por el abastecimiento. Por eso se planificó este acueducto por etapas: para llevar agua desde el sur hacia las comunidades más alejadas y garantizar continuidad de servicio”.
El secretario de Agua y Saneamiento de la Provincia, Leonel Marmiroli, detalló los trabajos recientes, se profundizaron tareas estructurales clave.
"En la Planta Clarificadora de Tostado avanzamos con los hormigones de la obra de toma y con la mampostería de elevación de la Casa Química, mientras se completan tramos fundamentales de piping en todas las estaciones de bombeo. Estos avances consolidan el corazón operativo del sistema”.
Por su parte, la directora provincial de Acueductos, Paula Nardin, precisó el grado de integración del proyecto.
“El acueducto ya muestra una articulación sólida entre sus componentes. Avanzamos con el tritubo para fibra óptica, que permitirá monitoreo y control en tiempo real, y con la finalización de piping y cámaras en las estaciones de bombeo EB1, EB2, EB3 y EB4. Además, se desarrollan los centros de distribución de agua en cada localidad”, remarcó.
Nardin añadió que, por indicación del ministro Enrico, se trabaja también más allá de Villa Minetti: “Se está rehabilitando el tramo Villa Minetti–El Nochero, con mejoras en válvulas y sistemas para garantizar un funcionamiento seguro, estable y eficiente”.
El senador por el departamento 9 de Julio, Raúl Gramajo, destacó la articulación interinstitucional. Apuntó que “el trabajo coordinado entre el Senado, los gobiernos locales y el Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe, permite que estas inversiones lleguen efectivamente al territorio. Superar el 70 % de avance nos da certeza de que vamos por el camino correcto hacia el desarrollo”.
El legislador valoró el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo provincial: “Esperamos mucho tiempo estas obras, y el gobernador Pullaro está honrando cada proyecto comprometido con nuestras comunidades”.
Gramajo cerró con una mirada de futuro y resaltó que “ver frentes activos en la planta potabilizadora, las estaciones de bombeo y el tendido del acueducto confirma que esta obra ya es una realidad. Es estratégica para Tostado, Villa Minetti y toda la región, y además permitirá extender el suministro directo de agua hasta El Nochero”.