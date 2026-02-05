9 de Julio

La obra del acueducto Tostado-Villa Minetti ya supera el 70 % de ejecución

Con financiamiento del Gobierno de Santa Fe y frentes de trabajo activos en planta potabilizadora, estaciones de bombeo y tendido de cañerías, el Estado consolida una infraestructura clave que garantiza agua segura en el norte del departamento 9 de Julio.