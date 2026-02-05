Avanza la obra para que San Jerónimo del Sauce se conecte al Acueducto Desvío Arijón

El Ministerio de Obras Públicas, a través de la Secretaría de Agua y Saneamiento desarrolla las primeras tareas de zanjeo y la colocación de cañerías para que el Acueducto Desvío Arijón pueda llevar agua potable a través de un nueva red de distribución que también contempla las conexiones domiciliarias en San Jerónimo del Sauce, departamento Las Colonias.
La inversión provincial supera los 2.690 millones de pesos.
Ante el inicio de una nueva obra que desarrolla el Gobierno Provincial, el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, destacó el cumplimiento de un compromiso asumido con la localidad y aseguró que esta obra es una prioridad para la Provincia porque garantiza un derecho básico como el acceso al agua potable.
"San Jerónimo del Sauce esperaba esta solución desde hace muchos años y hoy podemos decir que se está cumpliendo con hechos concretos y obras en marcha”.
“Estamos haciendo una inversión muy significativa, con financiamiento externo y una planificación integral que no se limita al ramal del acueducto, sino que asegura que el agua llegue efectivamente a cada vivienda”, explicó Enrico.
Detalles
La obra para el nuevo ramal de 10 kilómetros cuenta con un presupuesto oficial de $2.690.875.772, un plazo de ejecución de seis meses y es financiada con fondos externos gestionados por la Agencia de Cooperación Económica y Financiamiento Externo (ACEFE), dependiente del Ministerio de Economía.
La ejecución y el control técnico están a cargo de la Dirección Provincial de Acueductos del Ministerio de Obras Públicas.
En ese sentido, la diputada provincial Jimena Senn celebró el inicio de la obra y remarcó la importancia de avanzar con políticas públicas que garanticen derechos esenciales en el interior de la provincia.
“Este es un paso histórico para San Jerónimo del Sauce y para todo el departamento Las Colonias. El acceso al agua potable es una necesidad básica y una deuda pendiente con muchas comunidades que hoy empieza a saldarse con hechos concretos”, expresó Senn.
Por su parte, el presidente comunal de San Jerónimo del Sauce, Daniel Ríos, valoró el inicio de los trabajos y el impacto que tendrá la obra en la vida cotidiana del pueblo.
“Para nuestra comunidad este es un momento profundamente significativo. San Jerónimo del Sauce tiene 200 años de historia, una identidad muy fuerte y una comunidad que siempre trabajó unida para crecer. Ver que esta obra comenzó nos llena de esperanza y de orgullo”.
“Agradecemos al Gobierno de la Provincia por escuchar una demanda histórica y por acompañarnos con una inversión que va a transformar la vida de nuestros vecinos. El acceso al agua potable no es solo una mejora en infraestructura, es salud, es desarrollo y es futuro para nuestro pueblo”.
Los primeros avances incluyen tareas de zanjeo y colocación de cañerías en un tramo inicial de 200 metros, marcando el comienzo efectivo de un proyecto integral que contempla no sólo la vinculación al acueducto, sino también la construcción de la red de distribución interna y las conexiones domiciliarias necesarias para que el agua potable llegue a cada hogar.
Agua segura
En cuanto a los detalles técnicos sobre el alcance de la intervención, el secretario de Agua y Saneamiento, Leonel Marmiroli, contó que los trabajos contemplan excavación y relleno de zanjas, provisión y colocación de cañerías de polietileno de alta densidad de distintos diámetros.
"Cruces especiales (como el paso bajo la Ruta Nacional Nº 19), instalación de válvulas, cámaras de hormigón armado, dispositivos de medición y la ejecución de un centro de distribución que permitirá regular caudales y presiones del sistema”.
Desde el Gobierno provincial indicaron que el objetivo es que San Jerónimo del Sauce pueda celebrar su aniversario número 201 con el agua del acueducto llegando a los hogares, consolidando una política pública que transforma la inversión en infraestructura esencial en mejoras concretas para la vida de las comunidades del interior santafesino.