En Vivo Jueves 5 de febrero de 2026

El tránsito en Santa Fe; la información minuto a minuto

Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.

Imágen ilustrativaImágen ilustrativa
Por: 

Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región. Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.

La información, minuto a minuto

Jueves 05.02

07:15 Santa Fe: cortado Sarmiento y Gral. Balcarce

Sarmiento y Gral. Balcarce cortado por un cable colgando. Se recomienda evitar la zona.

Jueves 05.02

07:14 Accesos a Santa Fe con tránsito normal

No se registran demoras en los accesos a la ciudad.

Jueves 05.02

07:13 Accesos a Rosario sin demoras

Accesos a Rosario con tránsito normal y buena visibilidad.

Jueves 05.02

07:12 Rutas de la provincia sin inconvenientes

Por el momento todas las rutas y accesos al territorio provincial se presentan con tránsito normal y buena visibilidad

Jueves 05.02

06:53 Santa Fe: desvíos de colectivos

LÍNEAS 3 – 8 – 10 – 11- 15 y 16 (Ida): de recorrido habitual por calle San Jerónimo – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.

LÍNEA 2 (Vuelta): de recorrido habitual por calle – Salta – 1ero de Mayo – Moreno – San Jerónimo a recorrido.

LÍNEAS 4 y 5 (vuelta): de recorrido habitual por calle 9 de Julio - Salta - 4 de Enero – Tucumán – 9 de julio a recorrido habitual.

LÍNEAS 18 (Vuelta): de recorrido por calle Mendoza – San Jerónimo – Salta - 4 de Enero - Tucumán – 9 de Julio a recorrido habitual.

LÍNEA 2: De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – Urquiza- Av. J.J Paso a recorrido habitual.

LÍNEA 8: De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – Urquiza a recorrido habitual.

LÍNEA 16: De recorrido habitual por San Jerónimo – 3 de Febrero – 4 de enero a recorrido habitual.

Línea 8 (vuelta): de recorrido por calle Alvear – Llerena – Necochea – Ricardo Aldao a recorrido habitual.

Línea 9 (vuelta): de recorrido por calle Llerena – Marcial Candioti a recorrido habitual.

Línea 11 (Vuelta): de recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Castelli – República de Siria – Hernandarias – San Martín – Estanislao Zeballos a recorrido.

Líneas 11 (Ida): De recorrido habitual Obispo Boneo – Urquiza – Castelli a recorrido habitual.

LÍNEA 1 – 15 - 18 (vuelta): De recorrido habitual por 9 de julio – Santiago del Estero – San Martín – Bv. Pellegrini – 9 de Julio a recorrido habitual.

LÍNEAS 4 –10 y 11: De recorrido habitual por Av. Aristóbulo del Valle – Obispo Gelabert – San Jerónimo a recorrido.

LÍNEAS 18 (ida): De recorrido habitual por Mariano Comas – 1ero de Mayo – Santiago del Estero – San Jerónimo a recorrido.

Jueves 05.02

06:52 Circular con precaución

No funciona el semáforo en Mendoza y Avenida 27 de Febrero

Jueves 05.02

06:38 Santa Fe: cortes por bacheo

- Bv. Pellegrini entre San Jerónimo y San Martín (07 - 18 hs)

- San Jerónimo entre Lisandro de la Torre y Juan de Garay (por 8 días)

- En 9 de Julio entre Mendoza y 1era Junta (por 12 días)

- Gob. Crespo entre San Jerónimo y 25 de Mayo (por 20 días)

- San Jerónimo cantero central Bv. Pellegrini (07 - 18 hs)

- Amenabar entre Francia y 9 de - Julio (entre las 07.00hs y aproximadamente las 12.00)

- ⁠San Jerónimo entre Amenabar y Entre Ríos ( aproximadamente entre las 07:00 -12:00 hs)

- Entre Ríos entre San Jerónimo y Francia (aproximadamente entre las 12:00 hs y las 19:00)

- Tucumán entre 25 de Mayo y Rivadavia (07 - 18 hs)

- Lisandro de la Torre entre Av. 27 de Febrero y 15 de Mayo (07 - 18 hs)

- Cruz Roja Argentina entre Juan de Garay y Lisandro de la Torre (07 - 18 hs)

- ⁠San Luis entre Irigoyen Freyre y Eva Perón (a partir de las 14 hs)

- ⁠9 de Julio entre Obispo Gelabert y Bv. Pellegrini (a partir de las 14 hs).

Estado del tránsito
Santa Fe
Santa Fe Ciudad

