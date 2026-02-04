Trabajo y concientización

Santa Fe vive la Semana del Guardavidas con simulacros, antorchada y el regreso del cruce de la Laguna

En el marco del Día Nacional que se celebra el 14 de febrero, el sindicato Sugara y la Municipalidad pusieron en marcha una agenda de actividades que se extenderá hasta el domingo 15. “La idea es mostrar nuestro trabajo y reencontrarnos con la comunidad”, afirmó Sergio Berardi, referente del sector.