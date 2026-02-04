Santa Fe vive la Semana del Guardavidas con simulacros, antorchada y el regreso del cruce de la Laguna
En el marco del Día Nacional que se celebra el 14 de febrero, el sindicato Sugara y la Municipalidad pusieron en marcha una agenda de actividades que se extenderá hasta el domingo 15. “La idea es mostrar nuestro trabajo y reencontrarnos con la comunidad”, afirmó Sergio Berardi, referente del sector.
En el marco de una serie de actividades que se extenderán hasta el 15 de febrero, el Sindicato Único de Guardavidas y Afines (Sugara) Santa Fe lanzó la Semana del Guardavidas con ejercicios, simulacros y eventos abiertos a la comunidad. “La idea es mostrar nuestro trabajo y reforzar la prevención”, afirmó Sergio Berardi, referente del gremio.
Una semana para visibilizar el trabajo
Con motivo de la conmemoración del Día del Guardavidas en Mar del Plata, Sugara Santa Fe puso en marcha una agenda de actividades en la ciudad. “En Mar del Plata el 4 de febrero se celebra porque allí se organizó el primer sindicato del país. Nosotros aprovechamos la fecha para saludar a los compañeros y recordar que el Día Nacional del Guardavidas es el 14 de febrero”, explicó Berardi.
El dirigente señaló que el objetivo principal es acercar la tarea del guardavidas a la comunidad. “Queremos que la gente conozca cómo trabajamos y qué implica cuidar una playa. No es solo mirar el agua, hay mucha preparación detrás”, remarcó.
Simulacros y coordinación con emergencias
La semana comenzó con ejercicios internos en la playa. “Arrancamos evaluando tiempos de respuesta ante una víctima con paro cardiorrespiratorio. Eso nos permite medir cómo estamos y corregir errores”, indicó Berardi.
El miércoles se realizará un simulacro más amplio. “Van a participar sistemas de emergencia, fuerzas de seguridad y Prefectura. La idea es coordinar todos los actores que intervienen en una emergencia real, porque después eso se traduce en una mejor atención al vecino”, sostuvo.
Antorchada y cruce de la Laguna
Entre las actividades más simbólicas se encuentra la tradicional antorchada. “Es la vigilia del 14 de febrero. La hacemos en el Paseo de la Laguna como una forma de encuentro entre los compañeros”, señaló.
El cierre será el domingo 15 con el regreso del cruce de la Laguna Setúbal. “Hace seis años que no lo podíamos hacer por la bajante. Ahora lo planteamos como un reencuentro de trabajadores, deportistas y amigos del agua”, explicó Berardi. Y aclaró: “No tiene carácter competitivo, es integrativo. Ya hay más de 150 inscriptos”.
Temporada exigente y prevención
Sobre el desarrollo del verano, el referente de Sugara afirmó: “Es una temporada exigente por la duración, la variedad del clima y los niveles de la laguna. En las playas públicas el trabajo es constante, porque hay mucha gente que se queda en la ciudad y usa los balnearios”.
También se refirió a la presencia de palometas. “Venimos con menos casos que otros años porque cuando aparecen los primeros se prohíbe el baño y se activa bandera roja. Eso reduce mucho el riesgo”, explicó.
Sin embargo, reconoció que los incidentes no desaparecen. “Hay un promedio de cinco o seis casos día por medio, pero los compañeros aplican el protocolo, hacen primeros auxilios y derivan si la persona no puede moverse”, detalló. Y agregó: “Muchas veces los afectados son chicos, porque el calor les gana y cuesta convencerlos de no entrar al agua”.
“La prevención es la clave”, concluyó Berardi. “Con actividades como estas buscamos que la gente entienda por qué damos ciertas indicaciones y por qué es importante respetarlas. El verano se puede disfrutar, pero siempre con seguridad”.