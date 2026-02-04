Pervención y responsabilidad

Casi 50 ataques de palometas en Victoria: qué pasa en la ciudad de Santa Fe

El aumento de las temperaturas y la bajante de la laguna favorecen la presencia de palometas en zonas costeras. En Santa Fe se registraron nuevos casos en la Costanera Este, mientras que en Victoria la situación obligó a evacuar una playa y reforzar las alertas.