El hospital Cullen lanzó una encuesta para conocer la opinión de sus pacientes
A través de un sistema de encuestas anónimas, el hospital busca medir la experiencia de los usuarios y avanzar en mejoras concretas. “Queremos escuchar qué piensa la gente y tomar decisiones basadas en eso”, destacaron desde la institución.
El Cullen es el hospital más importante del centro provincial. Foto: Fernando Nicola.
El hospital José María Cullen de la ciudad de Santa Fe, uno de los centros de salud pública más importantes de la provincia, inició una encuesta de satisfacción dirigida a todos los usuarios del establecimiento: pacientes, familiares y personas que interactúan con el sistema de atención.
La propuesta es impulsada por el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, con el apoyo del Consejo de Administración y la dirección del hospital, y se enmarca en una estrategia de mejora continua de los servicios de salud.
“Queremos escuchar la voz de la gente”
Diego Alegre, representante de la comunidad en el Consejo de Administración del hospital, eb diálog con CyD Litoral, celebró la iniciativa y resaltó su alcance participativo: “Este proyecto busca conocer qué piensan los usuarios del hospital. No solo los pacientes, sino toda la comunidad que forma parte del Cullen. Es una herramienta para trabajar en mejoras reales, continuas y con sentido”.
Además, enfatizó que la encuesta no está pensada como un ‘libro de quejas’, sino como una vía directa para generar procesos de calidad, con decisiones fundamentadas en las vivencias y necesidades reales de quienes transitan el hospital.
El hospital Cullen lanzó una encuesta para conocer la opinión de sus pacientes.
Opiniones que impulsan el cambio
Desde el área de Salud Mental, la coordinadora Daniela Gigante explicó a CyD Litoral que el cuestionario se diseñó tras meses de trabajo interno: “Hace más de dos años que el comité trabaja en calidad y seguridad del paciente. El QR de satisfacción comenzó a gestarse el año pasado, y hoy es una realidad con muy buena respuesta”.
El hospital busca medir la experiencia de los usuarios y avanzar en mejoras concretas. Crédito: Luis Cetraro.
Gigante detalló que las preguntas abordan aspectos como la atención, la recepción, la claridad de la información, la higiene, los tiempos de espera y el confort general. “Todo lo que las personas quieran aportar es bienvenido. La encuesta es anónima, pero quienes lo deseen pueden dejar un contacto para profundizar o ser parte activa del proceso de mejora”, señaló.
¿Qué se hace con los resultados?
Las respuestas recolectadas serán analizadas por el Comité de Calidad, que trabaja con seis objetivos internacionales de seguridad del paciente, para identificar áreas prioritarias de mejora y avanzar en transformaciones reales dentro del hospital.
“La idea es que las decisiones no sean arbitrarias, sino basadas en datos y experiencias concretas. Queremos conocer qué aspectos deben ajustarse, desde los tiempos de espera hasta detalles como la señalética”, explicó Gigante.
Una de las primeras observaciones que surgieron fue la dificultad que muchas personas tienen para ubicarse dentro del hospital. “La señalética es una deuda pendiente”, reconoció la profesional, quien también valoró los mensajes de agradecimiento que han recibido.
¿Cuándo se conocerán los primeros resultados?
La encuesta comenzó a aplicarse la útlima semana de enero y, según anticiparon desde el hospital, el primer corte de análisis se realizará al finalizar el primer mes. A partir de allí, se comenzará a trabajar sobre los ejes más señalados por los usuarios.
Alegre confirmó que la encuesta no será una acción aislada sino un mecanismo permanente dentro de los procesos internos del Cullen: “Esta herramienta llegó para quedarse. Será una encuesta viva, en constante actualización, y con vocación de permanencia. La participación de la gente es fundamental”.
Además, adelantó que el hospital evalúa incorporar a quienes participan de la encuesta en instancias futuras de diálogo, para enriquecer aún más las decisiones y hacerlas realmente representativas.
Un reconocimiento nacional
El Cullen no solo impulsa este mecanismo de participación local, sino que también fue reconocido a nivel nacional. En 2023, el hospital accedió al nivel intermedio de calidad dentro de un programa de autoevaluación de estándares internacionales, siendo uno de los dos únicos hospitales de la provincia en alcanzar esa categoría.
“Eso nos llena de orgullo, pero también de compromiso. No nos vamos a quedar ahí: queremos alcanzar el nivel más alto y seguir mejorando”, aseguró Gigante.