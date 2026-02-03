Estaba internada

Murió la madre de Marcos Imhoff, el joven gravemente herido tras un confuso episodio

Carmen, madre del joven que permanece en estado crítico desde el 17 de enero falleció este martes tras una complicación de salud. Su pérdida se da en medio de una investigación aún abierta y de denuncias públicas por amenazas. El hecho suma un nuevo capítulo de dolor a una familia golpeada por la incertidumbre y el silencio