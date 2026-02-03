#HOY:

Murió la madre de Marcos Imhoff, el joven gravemente herido tras un confuso episodio

Carmen, madre del joven que permanece en estado crítico desde el 17 de enero falleció este martes tras una complicación de salud. Su pérdida se da en medio de una investigación aún abierta y de denuncias públicas por amenazas. El hecho suma un nuevo capítulo de dolor a una familia golpeada por la incertidumbre y el silencio

Murió la madre de Marcos Imhoff en el hospital Cullen.Créditos: Manuel Fabatia.Murió la madre de Marcos Imhoff en el hospital Cullen.Créditos: Manuel Fabatia.
La localidad de San Jerónimo Norte atraviesa horas de profunda tristeza. Este martes se confirmó la muerte de Carmen, madre de Marcos Nicolás Imhoff, el joven de 21 años que permanece internado en terapia intensiva en el hospital Cullen, tras haber sido hallado gravemente herido el 17 de enero.

Según fuentes cercanas a la familia, Carmen había sido internada hace dos días, luego de presentar un cuadro de problemas intestinales que derivaron en una complicación cardíaca. Su estado se agravó rápidamente y quedó en terapia intensiva en el mismo hospital donde permanece su hijo.

Finalmente, no logró superar la crisis y falleció este martes 3 de febrero.

marcos imhoff y su madre CarmenMarcos Imhoff y su madre Carmen.

El caso Imhoff: una investigación abierta

Marcos Imhoff fue hallado inconsciente hace más de dos semanas, con un fuerte golpe en la cabeza, cerca de un predio en San Jerónimo Norte. Desde entonces permanece internado, con asistencia respiratoria mecánica y pronóstico reservado, tras haber sido intervenido quirúrgicamente.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Esperanza, fue iniciada bajo la carátula de “lesiones graves dolosas”, ante la sospecha de un ataque. Sin embargo, con el paso de los días, se abrieron otras hipótesis: una caída accidental o una convulsión vinculada al consumo de sustancias, según indicaron fuentes cercanas a la causa.

Hasta el momento, no hay detenidos ni imputaciones formales. La expectativa está puesta en una posible evolución del estado de Marcos, que permita tomar declaración y avanzar con mayor claridad en el caso.

El Hospital José María Cullen, de la ciudad de Santa Fe, es uno de los edificios provinciales incorporados al proyecto que va a financiar la Agencia Francesa de Desarrollo. Crédito: Manuel Fabatía.Carmen había sido internada hace dos días. Crédito: Manuel Fabatía.

Carmen: la madre que reclamaba justicia

Durante los días posteriores al hecho, Carmen se convirtió en una voz activa en los medios y redes sociales, denunciando no solo la gravedad de lo sucedido, sino también presuntas amenazas hacia ella y su familia.

“Ese muchacho vino una vez a mi casa, rompió la puerta y entró. Me gritaba ‘te lo voy a matar’”, había relatado públicamente, exigiendo respuesta urgente por parte de la justicia. También había afirmado que temía por su integridad física y la de sus hijos.

Su fallecimiento se da en medio de un contexto de angustia, incertidumbre y frustración por la falta de avances concretos en la causa. La comunidad expresó su conmoción ante la noticia y volvió a insistir en la necesidad de que se esclarezca el episodio que dejó a Marcos al borde de la muerte.

Dolor, silencio y pedido de verdad

El caso Imhoff ya había conmocionado a San Jerónimo Norte por la gravedad del hecho y la falta de respuestas claras. Con la muerte de Carmen, la situación adquiere una dimensión aún más dolorosa y humana. La familia queda ahora desbordada por el dolor, mientras la comunidad sostiene el clamor de justicia.

La causa judicial sigue su curso, aunque sin definiciones firmes, y bajo el peso creciente de una historia marcada por el sufrimiento, la impunidad y la espera.

San Jerónimo
Hospital José María Cullen

