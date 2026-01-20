¿Que pasó con Marcos Imhoff ?; la pregunta que perturba a todos en San Jerónimo Norte

Hay silencios que pesan más que las palabras. En San Jerónimo Norte, desde el fin de semana, uno de esos silencios se instaló con fuerza: el de lo que todavía no se sabe. Un muchacho de 21 años lucha por sobrevivir tras haber sufrido gravísimas lesiones, mientras la investigación avanza a ciegas y sin responsables identificados.
El caso mantiene en vilo a la comunidad y expone un escenario inquietante: un joven que agoniza en terapia intensiva, un hecho confuso, varios testigos y ninguna certeza.
Todo comenzó a tomar dimensión cuando personal policial del hospital José María Cullen, en la ciudad de Santa Fe, notificó el ingreso de Marcos Nicolás Imhoff, de 21 años, en estado crítico. Era el sábado 17 del corriente.
Las lesiones que presentaba eran compatibles con una agresión violenta, según se consignó en las primeras actuaciones, y los estudios de laboratorio arrojaron resultado toxicológico positivo, un dato que por ahora suma interrogantes más que respuestas.
Parte médico
El último parte médico es contundente. El paciente se encuentra internado en la Unidad de Terapia Intensiva, cursando el segundo día del posoperatorio de una craneotomía descompresiva realizada de urgencia.
El joven permanece alojado en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral
Permanece con asistencia respiratoria mecánica, requiere drogas vasoactivas —aunque en leve descenso— y su pronóstico es reservado. La situación es delicada y el riesgo sigue siendo alto.
Mientras el joven pelea por su vida, en San Jerónimo Norte se activaron los primeros pasos de la investigación. Según se supo,Todo comenzó el sábado cuando personal de la Comisaría 3ª fue comisionado, junto a Bomberos Voluntarios, a un predio ubicado en la intersección de María Josefa Durrer y Lancero del Sauce.
El aviso indicaba la presencia de una persona convulsionando. Al llegar, los uniformados encontraron a otras personas en el lugar, cuyas identidades fueron posteriormente establecidas por orden del fiscal de turno del 0800 del Ministerio Público de la Acusación.
Rompecabezas incompleto
Se tomaron entrevistas, se relevaron datos y se dispuso un seguimiento permanente del estado de salud de Imhoff. Sin embargo, el rompecabezas sigue incompleto.
No está claro qué ocurrió, cómo se produjo la agresión, ni en qué contexto. Tampoco hay, hasta el momento, personas detenidas ni imputadas formalmente.
La comunidad de San Jerónimo Norte espera respuestas. Foto: Gentileza
La investigación fue caratulada provisoriamente como “Lesiones Graves” y quedó en manos de la Unidad Fiscal de Esperanza, que ordenó la intervención del Distrito PDI para profundizar las diligencias.
Mientras tanto, cada avance depende de una evolución médica que permita, eventualmente, obtener el testimonio de la propia víctima.
En una localidad donde todos se conocen, el hermetismo genera inquietud. Nadie habla con certezas. Nadie sabe qué pasó realmente. Solo hay un dato irrefutable: un joven de 21 años permanece conectado a un respirador, con su vida pendiendo de un hilo, y un episodio violento que todavía no tiene explicación.