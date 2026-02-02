Caso Imhoff: el joven que agoniza en el Cullen no habría sido atacado por terceros

Marcos Imhoff, de 21 años, permanece internado en grave estado desde el sábado 17 de enero. Presentaba un fuerte golpe en la cabeza, por lo que inicialmente la investigación de lo ocurrido fue caratulada como “lesiones graves dolosas”, pero las evidencias recolectadas no dicen lo mismo.
En un primer momento se sospechó que el joven de San Jerónimo Norte había sido agredido violentamente, pero con el avance de la causa y la recolección de más evidencias, todo apunta a que Imhoff no habría sido víctima de un ataque.
Si bien se habló de que el joven presentaba múltiples heridas, la realidad es que sólo se constató una lesión en su cabeza. Además, los análisis toxicológicos dieron positivo.
Convulsionando
Personal policial y de Bomberos Voluntarios fueron comisionados el 17 de enero a un predio ubicado en la intersección de María Josefa Durrer y Lancero del Sauce, en San Jerónimo Norte. Se encontraron a Imhoff convulsionando, y a varias personas intentando asistirlo.
Hasta ahora, lo que la Justicia ha podido corroborar es que la versión de quienes estaban en el lugar sería correcta. El joven sufrió un ataque, que podría haber sido originado por el consumo de estupefacientes, y cayó al suelo, golpeándose la cabeza.
Lo registrado por las cámaras de seguridad de la zona apoyan dicha teoría del caso. Las personas que estaban junto al joven no presentaban lesiones, a excepción de quienes intentaron sujetar la lengua de la víctima y terminaron con heridas compatibles con mordeduras.
La investigación de lo ocurrido continúa mientras Imhoff se recupera lentamente. Su testimonio sería fundamental para esclarecer lo sucedido dos semanas atrás, ya que a pesar de que todo indicaría que no fue agredido, su familia denunció que un hombre había amenazado con matarlo.
“Te lo voy a matar”
En medio de la conmoción por lo ocurrido y con Imhoff internado en estado crítico, dos días después del hecho comenzó a circular en redes sociales un video en el que un hombre se refería a la víctima.
Carmen, la madre de Imhoff, denunció que esa persona había amenazado con matar a su hijo. “Ese muchacho vino una vez a mi casa, rompió la puerta y entró. Me gritaba ‘te lo voy a matar, te lo voy a matar’”, le comentó a El Litoral.
Investiga el Dr. Alejandro Benítez.
La amenaza habría ocurrido a finales de diciembre del año pasado, cuando la mujer se encontraba sola con su hija. Carmen señaló que el hombre no se identificó, pero sí le dijo que su hijo le debía dinero. “Nunca vino a decirme que mi hijo le debía plata, nunca habló con el padre”, insistió la mujer.
Parte médico: desde el Cullen informaron que Marcos Imhoff permanece en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica. Se encuentra bajo tratamiento antibiótico por una neumonía asociada a la ventilación mecánica.