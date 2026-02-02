Accidente fatal en Av. Aristóbulo del Valle y Los Paraísos

Una persona falleció este lunes tras un choque entre un camión y una motocicleta en la intersección de Av. Aristóbulo del Valle y Los Paraísos, en la ciudad de Santa Fe. El conductor de la moto perdió la vida en el lugar.
Personal de tránsito y fuerzas de seguridad trabajan en el lugar mientras se realizan las pericias para determinar las causas del accidente.
Noticia en desarrollo.