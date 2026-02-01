Volcó un camión con diez autos 0 km en Ruta 6 en Entre Ríos

Un camión que trasladaba diez autos nuevos volcó este domingo por la mañana en la Ruta Provincial 6, a la altura del kilómetro 151, en el departamento Tala, provincia de Entre Ríos.
Un transporte que llevaba vehículos cero kilómetro terminó volcando en el departamento Tala. El chofer resultó con lesiones leves y la ruta estuvo parcialmente habilitada mientras trabajaron las autoridades.
El incidente ocurrió cerca de las 9:20 de la mañana, cuando el transporte de gran porte perdió el control por razones que aún se investigan y terminó sobre la banquina, informaron fuentes policiales.
El vehículo siniestrado, un Iveco Stralis, circulaba con sentido hacia la ciudad de Rosario cuando, por motivos que todavía son materia de peritajes, su conductor no pudo sostener la trayectoria.
Esto provocó que la unidad volcara al costado de la traza, provocando que los autos que llevaba como carga quedaran desparramados sobre la banquina y parte de la calzada.
El chofer —un hombre de nacionalidad brasileña— fue asistido en el lugar por personal de emergencias y luego trasladado al Hospital de Gobernador Maciá, donde se confirmó que tenía lesiones leves, como escoriaciones y golpes en el tórax y la cadera.
Las fuentes oficiales indicaron que, pese al impacto, no se encontraban víctimas de gravedad en primera instancia.
A raíz del accidente, agentes de la Jefatura Departamental Tala y brigadas de auxilio trabajaron en el lugar para ordenar la circulación, ya que la ruta quedó parcialmente habilitada mientras se retiraban los restos del camión y se evaluaba la situación de los automóviles transportados.
La logística para retirar los vehículos siniestrados y limpiar la traza demandó varias horas de trabajo, lo que generó demoras intermitentes para quienes transitaban por ese sector de la ruta, una vía importante para el transporte de cargas entre localidades del noreste entrerriano y corredores hacia el sur del país.
El siniestro vial generó consultas en torno a las condiciones de la carga y la estabilidad del transporte, en un tramo donde la Ruta 6 presenta tramos rectos pero también cambios de rasante que pueden exigir atención especial a los conductores de camiones con cargas pesadas o voluminosas.
Las autoridades explicaron que se solicitaron peritajes técnicos para determinar si fallas mecánicas, condiciones de la calzada, velocidad inapropiada o una combinación de factores habrían incidido en la pérdida de control del camión.
Además, se aguardaba el informe final de los responsables del procedimiento para clarificar las causas que llevaron al vuelco.
En paralelo, personal de tránsito y seguridad vial insistió en el respeto de las normas de circulación y los protocolos de carga para este tipo de transporte de vehículos, en el marco de una región donde el transporte de automotores y bienes industriales es frecuente.
Las recomendaciones incluyen revisar el correcto aseguramiento de las unidades transportadas, condiciones de las cubiertas y del sistema de frenado, sobre todo en rutas con tránsito mixto de camiones y vehículos particulares.
El accidente también despertó la atención de automovilistas que pasaron por la zona en el momento del siniestro, muchos de los cuales ayudaron a señalizar el sector antes de la llegada de los equipos de auxilio.
Afortunadamente, no se reportaron heridos entre terceros involucrados ni otros vehículos ajenos al camión, lo que fue destacado por los uniformados que trabajaron en el operativo.