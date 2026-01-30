Vialidad Nacional avanza con trabajos de reparación sobre la Ruta 11 en el norte santafesino

Vialidad Nacional continúa ejecutando trabajos de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 11, una de las principales arterias de comunicación del norte santafesino.
Vialidad Nacional lleva adelante trabajos de reparación y mantenimiento sobre la Ruta Nacional 11, en distintos tramos del norte de Santa Fe. Las tareas incluyen bacheos, fresado y recomposición de calzada, con restricciones temporarias de carril y circulación alternada.
Las intervenciones se desarrollan en diversos puntos comprendidos entre las localidades de Gobernador Crespo y Calchaquí, con el objetivo de mejorar las condiciones de transitabilidad y seguridad vial.
Las tareas forman parte de un plan de conservación de la calzada y se llevan adelante con personal y equipos del 7º Distrito Santa Fe, dependiente del organismo nacional, que tiene jurisdicción exclusiva sobre la traza.
Al sur de la ciudad de Calchaquí, los equipos viales avanzan con trabajos de mayor envergadura que incluyen el fresado de la calzada existente y la recomposición de la base de la ruta mediante el agregado de cemento. Posteriormente, se procederá a la colocación de una nueva capa de concreto asfáltico, lo que permitirá mejorar la resistencia y durabilidad del pavimento.
En paralelo, en el tramo comprendido entre Calchaquí y Gómez Cello, se realizan tareas de sellado de fisuras sobre la superficie de rodamiento, además de bacheos en sectores previamente fresados. Estas intervenciones buscan evitar el avance del deterioro y prolongar la vida útil de la ruta.
En todos estos sectores se registran reducciones de carril, con paso alternado de vehículos coordinado por banderilleros, por lo que se solicita a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones del personal en la zona de obras.
Asimismo, entre Colonia Silva y Gobernador Crespo, Vialidad Nacional ejecutó bacheos de transitabilidad con recursos propios, lo que implicó restricciones momentáneas de carril durante el desarrollo de los trabajos.
Desde el organismo recordaron que en los tramos rurales de la Ruta Nacional 11, entre Candioti (kilómetro 490) y Reconquista (kilómetro 786), rige una velocidad máxima preventiva de 80 kilómetros por hora. Esta medida apunta a reducir riesgos y garantizar una circulación más segura, especialmente en zonas donde se desarrollan tareas de mantenimiento.
Finalmente, se recomienda a los usuarios de la RN 11 planificar los viajes con antelación, respetar la señalización transitoria y extremar las precauciones al atravesar los sectores intervenidos.