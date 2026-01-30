Di Gregorio cuestionó el estado de las rutas y el destino del impuesto a los combustibles
La senadora provincial Leticia Di Gregorio advirtió sobre el grave deterioro de las rutas nacionales en Santa Fe y cuestionó que el impuesto a los combustibles no se traduzca en obras viales ni mayor seguridad.
La senadora provincial Leticia Di Gregorio advirtió sobre el deterioro de las rutas nacionales que atraviesan Santa Fe y cuestionó la falta de mantenimiento por parte del Gobierno Nacional, a pesar de la millonaria recaudación que se obtiene a través del impuesto a los combustibles.
Según recordó, cada vez que un vecino carga nafta paga un tributo que, por ley, debería regresar a las provincias en obras viales e hídricas.
La legisladora explicó que el impuesto a los combustibles líquidos representa el 16% de cada ticket, tal como lo establece la Ley Nacional N° 23.966, y remarcó que “esa plata se cobra todos los días, pero no vuelve en rutas seguras ni en obras que se vean”.
En ese sentido y a modo de ejemplo, señaló que, de un ticket de nafta de 79.000 pesos, la Nación se queda con 12.553,75 pesos solo por ese concepto.
Di Gregorio también puso el foco en los datos de recaudación que surgen de los últimos años. En 2024, los santafesinos enviaron a Nación alrededor de 250.000 millones de pesos, mientras que en 2025 esa cifra ascendió a 480.000 millones.
“Son números enormes que salen del esfuerzo de los vecinos y de la producción, pero las rutas nacionales siguen en muy mal estado”, afirmó.
Leticia Di Gregorio, senadora por el departamento General López.
La senadora provincial vinculó esta situación con informes recientes sobre el estado de la red vial en todo el país.
De acuerdo a un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, como consecuencia de la falta de mantenimiento y la paralización de obras, lo que impacta directamente en la seguridad vial y en la logística productiva.
“En Santa Fe vemos rutas nacionales destruidas, banquinas abandonadas y obras frenadas, mientras la Nación sigue recaudando como si nada pasara”, sostuvo Di Gregorio, y agregó que “no es un reclamo político, es un reclamo justo de una provincia que aporta mucho y recibe muy poco”.
Finalmente, aseveró: “Los santafesinos no nos merecemos el abandono de las rutas nacionales: pagamos impuestos todos los días y esperamos que esa plata vuelva en caminos transitables y seguros”, sintetizó la senadora provincial Leticia Di Gregorio.