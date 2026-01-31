Operativo en Córdoba: detuvieron a un camionero que llevaba a una joven por la fuerza

Un viaje que comenzó bajo circunstancias sospechosas terminó con una detención en el sur de la provincia de Córdoba. Este martes por la tarde, la Policía Caminera interceptó un camión Mercedes Benz con acoplado que circulaba por la ruta nacional 35, tras recibir una alerta urgente desde La Pampa.
El operativo se inició luego de que familiares de una joven de 23 años denunciaran que la mujer estaba siendo trasladada por un chofer en contra de su voluntad, comunicándose con la línea de emergencias de la provincia vecina.
Controlyhallazgodelvehículo
Efectivos de la Departamental General Roca y de la Policía Caminera montaron un control estricto en el kilómetro 514, en jurisdicción de Huinca Renancó. Al divisar el camión que coincidía con la descripción proporcionada, los agentes le ordenaron detenerse.
Al camionero le encontraron un cuchillo en la cabina del vehículo . Gentileza.
En la cabina del vehículo viajaban dos personas: un hombre de 39 años, oriundo de La Pampa, y la joven denunciada. Durante la inspección del camión, los uniformados encontraron un cuchillo en la cabina del conductor, lo que reforzó la gravedad del caso.
Declaracionesydetención
Según el comisario Pablo Stramare, la joven rompió el silencio durante la entrevista con los efectivos y confirmó que estaba siendo trasladada por la fuerza.
El camionero fue aprehendido en el lugar y trasladado a la sede policial, quedando a disposición de la Justicia. Mientras tanto, la joven recibió asistencia inmediata tras el procedimiento.
El caso permanece bajo investigación para determinar el vínculo entre el conductor y la víctima, así como las circunstancias que dieron origen al traslado que culminó con la intervención policial en plena ruta.