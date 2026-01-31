Disparo accidental en Santiago del Estero dejó a un joven de 17 años en estado crítico

Un adolescente de 17 años resultó herido de extrema gravedad al dispararse accidentalmente en la cabeza mientras manipulaba un arma de fuego en su casa de Santiago del Estero. El incidente ocurrió mientras el joven estaba acompañado por otra adolescente de su misma edad.
Según los testimonios, el adolescente manipulaba un revólver calibre 22 y, a pesar de que la joven le pidió en varias ocasiones que dejara de jugar con el arma, se produjo una detonación que lo dejó tendido en el suelo.
Tras el llamado de auxilio, personal del Servicio de Emergencias y Accidentología de Santiago del Estero se presentó en la vivienda y trasladó de urgencia al adolescente al Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, donde permanece internado en estado crítico, con pronóstico reservado. Se espera un parte médico oficial que permita conocer la evolución de su estado de salud en las próximas horas.
Hallazgo de armas y pericias
En la escena, el personal de Criminalística realizó las pericias correspondientes y secuestró un revólver calibre 22 con una vaina servida y un cartucho en la recámara. Además, encontraron un arma de fabricación casera tipo “tumbera” y un teléfono celular que será analizado en el marco de la investigación.
La Fiscalía interviniente ordenó diversas medidas investigativas para descartar otras hipótesis, incluyendo pruebas de residuos de disparo (dermotest) a la adolescente testigo, así como el levantamiento de planos y tomas fotográficas de la vivienda. Hasta el momento, no se dispusieron medidas restrictivas contra la joven que estaba con el adolescente.
Las autoridades continúan trabajando para determinar el origen de las armas secuestradas y esclarecer completamente las circunstancias del accidente.