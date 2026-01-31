#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Inseguridad

Quilmes: una policía atropelló a un ladrón en un intento de robo armado

El asaltante resultó herido luego de quedar expuesto sobre la calzada y fue trasladado a un hospital de la zona, donde se confirmó que sufrió lesiones en las piernas y se encuentra fuera de peligro.

El implicado intentó asaltar a un motociclista sobre el Acceso Sudeste de la ciudad.El implicado intentó asaltar a un motociclista sobre el Acceso Sudeste de la ciudad.
Seguinos en
Por: 

Un violento episodio se registró en el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal, partido bonaerense de Quilmes, cuando dos delincuentes intentaron asaltar a mano armada a un motociclista que circulaba con normalidad por la zona.

Mirá tambiénInvestigan tentativa de extorsión tras el robo de un celular en Santa Fe

Amenazas y exposición sobre la calzada

Según se reconstruyó, los ladrones interceptaron al conductor de la moto y lo amenazaron con armas de fuego. En medio de la maniobra, quedaron expuestos sobre la calzada, lo que generó una situación de alto riesgo para quienes transitaban por el lugar.

En ese contexto, una automovilista que resultó ser integrante de una fuerza de seguridad embistió a uno de los asaltantes. El impacto le provocó graves lesiones, mientras que el cómplice logró darse a la fuga del lugar.

Detención e intervención judicial

Minutos después, personal del SAME arribó al sitio y trasladó al delincuente herido al Hospital Iriarte, donde se constató que presentaba fracturas en ambas piernas. Por disposición del titular de la UFI N° 5 de Quilmes, el implicado quedó detenido e imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.

Por su parte, la mujer que conducía el vehículo se presentó de manera voluntaria en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial. Reconoció haber atropellado al asaltante, motivo por el cual se ordenó el inicio de un sumario administrativo. Por razones de seguridad, su identidad permanece bajo resguardo y no se dispuso su arresto.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Buenos Aires
Videos

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro