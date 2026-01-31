Quilmes: una policía atropelló a un ladrón en un intento de robo armado

Un violento episodio se registró en el Acceso Sudeste, a la altura de Bernal, partido bonaerense de Quilmes, cuando dos delincuentes intentaron asaltar a mano armada a un motociclista que circulaba con normalidad por la zona.
El asaltante resultó herido luego de quedar expuesto sobre la calzada y fue trasladado a un hospital de la zona, donde se confirmó que sufrió lesiones en las piernas y se encuentra fuera de peligro.
Según se reconstruyó, los ladrones interceptaron al conductor de la moto y lo amenazaron con armas de fuego. En medio de la maniobra, quedaron expuestos sobre la calzada, lo que generó una situación de alto riesgo para quienes transitaban por el lugar.
En ese contexto, una automovilista que resultó ser integrante de una fuerza de seguridad embistió a uno de los asaltantes. El impacto le provocó graves lesiones, mientras que el cómplice logró darse a la fuga del lugar.
Minutos después, personal del SAME arribó al sitio y trasladó al delincuente herido al Hospital Iriarte, donde se constató que presentaba fracturas en ambas piernas. Por disposición del titular de la UFI N° 5 de Quilmes, el implicado quedó detenido e imputado por el delito de robo agravado por el uso de arma en grado de tentativa.
Por su parte, la mujer que conducía el vehículo se presentó de manera voluntaria en una comisaría de Quilmes, donde se identificó como personal policial. Reconoció haber atropellado al asaltante, motivo por el cual se ordenó el inicio de un sumario administrativo. Por razones de seguridad, su identidad permanece bajo resguardo y no se dispuso su arresto.