Investigan tentativa de extorsión tras el robo de un celular en Santa Fe

La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad, llevó adelante este viernes tres allanamientos simultáneos en la ciudad de Santa Fe en el marco de una causa por Tentativa de Extorsión que vincula el robo de un dispositivo móvil con exigencias de dinero y amenazas.
La investigación, a cargo por la Unidad Fiscal Especial de Delitos Complejos a cargo de la Dra. Bárbara Ilera, se inició tras la denuncia de un ciudadano que extravió su iPhone el pasado 1 de enero. Tras intentar recuperarlo de buena fe, comenzó a recibir exigencias de dinero que ascendían hasta los $500.000 a cambio de la devolución del equipo y de sus claves personales, bajo la amenaza de presentarse en domicilios de sus familiares.
Tras las tareas investigativas se identificó tres domicilios vinculados a los presuntos extorsionadores.
Según la orden de allanamiento expedidas por el Dr. Luis Octavio Silva, se procedió a registrar fincas en calle J.P. López al 4400, Pasaje Cardona al 4100 y Pasaje Braile al 1900.
Como resultado de los operativos, se logró el secuestro de:
Una pistola marca Bersa, calibre 9mm, con dos cargadores.
158 cartuchos calibre 9mm intactos,(01) Chaleco refractario con la inscripción "policía", una pistolera interna y cajas de armamento.
Tres teléfonos celulares, una tablet y una notebook de interés para la causa.
Uno de los allanamientos de este viernes. Crédito: Policía de la provincia de Santa Fe
En los domicilios fueron localizados e identificados los sospechosos: Gabriel L. D. y Guadalupe M. Z.. Por disposición de la fiscalía interviniente, se procedió al secuestro preventivo de la totalidad de los elementos hallados para avanzar con las pericias correspondientes, mientras los involucrados permanecen sujetos a la investigación.