Provincia fiscalizó más de 700 vehículos en un operativo especial

La Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV) junto con la Guardia Provincial llevaron adelante un Operativo Especial Interfuerzas en accesos y egresos a la provincia que incluyó 11 puntos de control en todo el territorio. Se fiscalizaron 758 vehículos y se labraron 77 actas, incluyendo infracciones por exceso de peso.
Se fiscalizaron 758 vehículos y se labraron 77 actas. Foto: Prensa Gobierno
En el marco de la política integral de prevención, control y fortalecimiento de la seguridad pública que viene implementando en forma sostenida el Gobierno de la Provincia, el pasado jueves por la noche se llevó a cabo un dispositivo especial interfuerzas de alto impacto preventivo.
La actividad tiene como finalidad reforzar la seguridad ciudadana, optimizar los controles vehiculares y fortalecer las tareas de identificación de personas y rodados.
Puntos estratégicos
Los operativos se desarrollaron en puntos estratégicos ubicados en accesos provinciales y límites interjurisdiccionales, fueron coordinados por la Guardia Provincial y participaron además la Dirección General de Seguridad Rural (DGSR), el equipo aéreo del D3, las Unidades Regionales (UURR), la CNRT y DPV (Dirección Provincial de Vialidad) para el pesaje de camiones.
Mauro Bertorino, de la APSV, habló de "cuidar a las familias santafesinas". Foto: Prensa Gobierno
También, se realizaron controles preventivos de vehículos, cargas y transporte de pasajeros, para detectar irregularidades y prevenir delitos complejos a 758 vehículos y se labraron 77 actas por distintas infracciones.
“Trabajo articulado”
En la oportunidad, el director de Coordinación Interjurisdiccional de la APSV, Mauro Bertorino aseguró que “estos dispositivos fortalecen la seguridad vial, el control de la circulación y la presencia policial en puntos clave, con el objetivo de cuidar a quienes transitan por las rutas santafesinas”.
El funcionario destacó que “el trabajo articulado entre fuerzas demuestra una decisión firme del Estado de cuidar cada ruta, cada acceso y a las familias santafesinas. También, la función de la Guardia Provincial desempeña un papel operativo y preventivo clave en nuestra política de control ya que vigila el cumplimiento de la normativa en cada punto de la provincia”.
Santa Fe Pesa
En el marco de los controles que se realizan para detectar excesos de peso en la carga de los camiones dentro del Programa Santa fe Pesa, se identificaron ocho vehículos que circulaban con sobrepeso y que recibieron la sanción correspondiente.
También se realizan controles para detectar excesos de peso en camiones. Foto: Prensa Gobierno
El Gobierno de la Provincia está fiscalizando esta conducta desde el 5 de enero con el objetivo de preservar la infraestructura vial y la seguridad de todos los conductores.