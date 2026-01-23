Marcos Imhoff sigue en estado crítico y su madre denunció amenazas

Marcos Imhoff, el joven oriundo de San Jerónimo Norte que lucha por su vida desde el viernes pasado, continúa internado en terapia intensiva del hospital Cullen, con pronóstico reservado y asistencia respiratoria mecánica. Así lo confirmó su madre, Carmen, en diálogo con El Litoral.
“Está igual, no lo pueden mover porque tiene la cabeza muy golpeada. Sigue con respirador y en terapia intensiva”, relató la mujer, visiblemente angustiada por el estado de salud de su hijo, quien ingresó al sistema de salud con signos compatibles con una golpiza salvaje.
"Te lo voy a matar"
En las últimas horas, un video comenzó a circular por redes sociales y servicios de mensajería. En las imágenes se ve a un hombre que habla del caso de Marcos en un tono amenazante. Carmen confirmó que conoce a esa persona y reveló un episodio previo que generó profundo temor en la familia.
“Ese muchacho vino una vez a mi casa, rompió la puerta y entró. Me gritaba ‘te lo voy a matar, te lo voy a matar’”, recordó. El hecho ocurrió a fines de diciembre, cuando Carmen se encontraba sola con su hija. Según su testimonio, el individuo jamás se identificó y solo dijo que Marcos le debía dinero.
La madre del joven aseguró que esa persona nunca se presentó anteriormente para reclamar una supuesta deuda ni mantuvo contacto con la familia. “Nunca vino a decirme que mi hijo le debía plata, nunca habló con el padre”, remarcó.
Tras el episodio, Carmen y su hija realizaron la denuncia correspondiente. Sin embargo, hasta el momento no recibieron contacto del fiscal interviniente ni novedades oficiales sobre avances en la investigación.
Sin detenidos hasta ahora
Fuentes policiales y judiciales confirmaron a El Litoral que hasta el momento no hay personas detenidas por la brutal agresión que dejó a Marcos al borde de la muerte.
Respecto al video viralizado, la madre dijo no poder verlo completo. “Me da asco, por favor. Él dice que la policía lo llevó y le pintó los dedos, pero no sé si es verdad”, expresó, dejando en claro la incertidumbre que rodea a la causa.
Lo que se sabe del ataque
Marcos fue hallado el viernes pasado por la noche con lesiones gravísimas y trasladado primero a un centro de salud local, desde donde fue derivado de urgencia a Santa Fe. La familia tomó conocimiento horas después, cuando el cuadro ya era crítico.
El joven continúa internado en estado crítico. Foto: archivo El Litoral
“Dicen que estaba convulsionando, pero para mí una persona así no se puede golpear tanto la cabeza”, cuestionó Carmen. También mencionó lesiones en manos, pies y rodillas que, según su percepción, podrían ser quemaduras de cigarrillo, aunque aclaró que no hay confirmación médica oficial.
Pedido de justicia
Marcos trabajó en carpinterías, fábricas de aberturas y, en los últimos tiempos, como albañil. “Era un chico laburador”, destacó su madre, quien pidió que se esclarezca lo ocurrido.
“Ojalá Dios quiera que se recupere y que se haga justicia. No sabemos qué pensar, nadie nos dice nada”, concluyó.