El hombre baleado en Santo Tomé sigue en estado crítico

Así lo confirmó la vicedirectora del hospital Cullen, Dra. Amanda Zárate. La médica también se refirió al estado de otros heridos que ingresaron durante el fin de semana.

El hombre baleado en Santo Tomé continúa en terapia intensiva. Foto: archivo El LitoralEl hombre baleado en Santo Tomé continúa en terapia intensiva. Foto: archivo El Litoral
Por: 

El Hospital Cullen volvió a ser escenario del impacto que deja la violencia urbana en Santa Fe y la región. Durante el fin de semana ingresaron varios pacientes con heridas de arma de fuego, algunos de ellos con lesiones de extrema gravedad. Así lo confirmó la vicedirectora del nosocomio, Dra. Amanda Zárate, quien brindó un parte médico detallado sobre el estado de los internados.

Lo más grave

El caso más delicado corresponde a un paciente de 41 años, oriundo de Santo Tomé, que ingresó durante la noche con múltiples heridas de arma de fuego. Presenta lesiones en región craneal, perineal y en miembros superiores e inferiores.

Actualmente se encuentra internado en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica, requerimiento de drogas vasoactivas y bajo monitoreo de presión intracraneal. Desde el hospital indicaron que su pronóstico es reservado, debido a la complejidad del cuadro.

La Dra. Zárate explicó que el paciente es sometido a controles hemodinámicos continuos, tomografías seriadas e imágenes de seguimiento, con especial atención en las lesiones neurológicas. Por el momento, no se confirmó pérdida de masa encefálica, aunque el cuadro sigue siendo de alto riesgo.

Adolescente baleado en el tórax

Otro de los ingresos corresponde a un adolescente de 16 años, baleado el sábado y derivado desde el hospital Iturraspe. El joven presenta una herida de arma de fuego en el tórax, que requirió la colocación de un tubo de drenaje pleural.

Dra. Amanda ZárateDra. Amanda Zárate; vicedirectora del hospital Cullen. Foto: archivo El Litoral

Si bien la lesión motivó su derivación por la complejidad del órgano comprometido, el paciente se encuentra estable, internado en sala general, bajo control médico y sin riesgo de vida inmediato.

Intento de robo y un tercer herido

También se registró el ingreso de un hombre herido en el marco de un intento de robo. Presenta múltiples heridas de arma de fuego en la región epigástrica, dorsal izquierda y miembro inferior izquierdo.

Según los estudios realizados, no hay compromiso de cavidades ni lesiones de gravedad, por lo que permanece internado en sala general, en seguimiento por el equipo de cirugía.

Marcos Imhoff continúa en terapia intensiva

En cuanto al estado de Marcos Imhoff, la médica confirmó que continúa internado en terapia intensiva, atravesando un proceso de descomplejización clínica. Actualmente no requiere vasopresores y los estudios de control muestran que no hubo empeoramiento de las lesiones neurológicas, un dato alentador dentro de un cuadro que aún demanda cautela.

Marcos Imhoff continúa en grave estado. Foto: archivo El LitoralMarcos Imhoff continúa en grave estado. Foto: archivo El Litoral

Desde el Cullen remarcaron que todavía es prematuro hablar de secuelas o pronósticos definitivos, ya que la evolución neurológica requiere tiempo y evaluaciones progresivas.

Consultada sobre un posible aumento de heridos por armas de fuego o armas blancas, la Dra. Zárate fue prudente: señaló que aún es temprano para establecer tendencias, ya que ese tipo de análisis se realiza con datos consolidados al cierre del mes.

Hospital José María Cullen
Santa Fe
Santa Fe violenta

