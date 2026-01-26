Principio de incendio en un supermercado de barrio Sur

Un principio de incendio generó momentos de tensión durante la madrugada de este lunes en un supermercado mayorista ubicado en el sector sur de la ciudad de Santa Fe. El foco ígneo fue rápidamente controlado antes del arribo de los bomberos, lo que evitó consecuencias mayores.
El episodio se registró alrededor de las 00.46 en el complejo del supermercado Maxiconsumo, emplazado en la intersección de avenida Juan José Passo y Doctor Zavalla. Hasta allí se dirigió una dotación de la Agrupación Bomberos Zapadores (ABZ) Santa Fe, dependiente de la Dirección General de Bomberos, Zona Centro Norte.
Fuego en un extractor de aire
Al ingresar al establecimiento, el personal bomberil constató que el incendio se había desarrollado en el sector de baños destinados al personal, más precisamente sobre un extractor de aire. Según se informó, el proceso combustivo ya había sido sofocado antes del arribo de la dotación mediante el uso de un extintor triclase de 50 kilos, accionado por personal de seguridad privada del comercio.
Una vez en el lugar, los bomberos realizaron una inspección ocular exhaustiva para descartar la presencia de restos incandescentes o riesgos de reignición. El relevamiento arrojó resultados negativos, por lo que se dio por finalizada la intervención sin necesidad de tareas adicionales.
Daños materiales
Las afectaciones materiales fueron totales sobre el extractor de aire involucrado y alcanzaron también a un dispensador de servilletas. En el lugar trabajó personal policial del Comando Radioeléctrico Santa Fe, en apoyo preventivo.
Durante el procedimiento se encontraba presente un responsable de la seguridad privada del supermercado, quien inicialmente no permitió el acceso al interior del complejo.
Posteriormente, se hizo presente quien se identificó como subgerente del local. La dotación de Bomberos Zapadores regresó al cuartel a la 01.25, con la situación completamente normalizada.