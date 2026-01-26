Trágico final

Un hombre fue asesinado en Zárate tras discutir con el novio de su ex pareja

Un hombre de 32 años fue muerto de un balazo en el pecho durante una discusión con la pareja de su ex frente a una estación de servicio en Zárate. El hecho ocurrió delante de su hija y la investigación sigue en curso para dar con el agresor.