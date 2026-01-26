Un hombre fue asesinado en Zárate tras discutir con el novio de su ex pareja
Un hombre de 32 años fue muerto de un balazo en el pecho durante una discusión con la pareja de su ex frente a una estación de servicio en Zárate. El hecho ocurrió delante de su hija y la investigación sigue en curso para dar con el agresor.
El hecho ocurrió delante de su hija y la investigación sigue en curso para dar con el agresor.
Cerca de las 23 horas del domingo, un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo en el pecho en la ciudad bonaerense de Zárate durante una discusión con el novio de su ex pareja, frente a su hija menor de edad, según informaron fuentes policiales y judiciales.
El ataque se registró en el playón de una estación de servicio de esa localidad, ubicada en la intersección de las calles Lavalle y Teodoro Fels, cuando ambos adultos se cruzaron en un contexto familiar y la situación derivó en violencia fatal.
Disputa que terminó en homicidio
Según los primeros datos de la investigación, la víctima –identificada como Leonel Ezequiel Martínez, residente de Zárate y operario de profesión– había ido a buscar a su hija que regresaba de un viaje con un grupo de jóvenes.
La madre de la adolescente estaba en el mismo lugar acompañada de su nueva pareja, situación que aparentemente los dos adultos no habían previsto al llegar.
El agresor efectuó múltiples disparos y una de las balas alcanzó el pecho de Martínez.
La presencia de ambas partes generó un cruce verbal que escaló rápidamente. Testigos que aguardaban por los jóvenes detallaron que la discusión pasó de los reproches a un intercambio hostil en pocos minutos, hasta que uno de los hombres extrajo un arma de fuego.
Aunque se desconocen con precisión los motivos que desencadenaron el ataque, fuentes cercanas al caso señalaron que un posible motivo de celos estaría siendo investigado por los fiscales encargados.
El agresor efectuó múltiples disparos y una de las balas alcanzó el pecho de Martínez. Otro proyectil impactó en el techo delantero de un automóvil estacionado próximo al lugar, un Chevrolet Corsa, sin que hubiera heridos por ese impacto.
De inmediato, el responsable del ataque huyó caminando del sitio, dejando a la víctima gravemente herida en el piso frente a la mirada de su hija.
Un hombre de 32 años fue asesinado de un disparo
Los presentes intentaron asistir a Martínez con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante más de veinte minutos hasta la llegada del personal del Sistema de Emergencias Municipal (SEMU). Fue trasladado en estado crítico al Hospital Virgen del Carmen, pero falleció en el trayecto hacia el centro de salud.
La investigación de este homicidio fue caratulada como homicidio simple y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 8 de Zárate, que trabaja para determinar la mecánica exacta de los hechos y localizar al sospechoso. Los investigadores ya tomaron testimonios de los testigos y realizaron las primeras pericias en la escena.
La Policía Bonaerense, junto con agentes de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y del Grupo Táctico Operativo, realizó un operativo inicial en búsqueda del agresor, aunque por el momento no se había informado una detención.
La fiscalía también solicitó el relevamiento de cámaras de seguridad y las declaraciones de los presentes para reconstruir el momento previo al homicidio.
Contexto de violencia en la zona
El episodio volvió a poner en foco la presencia de hechos de violencia con armas de fuego en Zárate, una ciudad bonaerense que durante 2025 registró varios homicidios en distintos contextos, desde situaciones de disputas personales hasta riñas callejeras.
En informes policiales y judiciales locales se señaló que el año pasado hubo al menos once homicidios en diferentes circunstancias en esa jurisdicción, algunos vinculados a peleas entre vecinos y otros a conflictos personales que derivaron en ataques letales.
El caso con Martínez se distingue tanto por la participación de menores como testigos directos como por la dinámica familiar involucrada, donde un vínculo previo entre dos de los adultos presentes parece haber sido el desencadenante de la crisis.
El homicidio frente a la hija añade una capa de sensibilidad a la investigación y al abordaje judicial, en tanto se evaluará la asistencia psicológica y social para la menor que presenció el crimen.
Los fiscales a cargo también analizan testimonios para esclarecer si hubo antecedentes de conflictos previos entre la víctima y el agresor, aunque por ahora se trabaja con la hipótesis principal de que la discusión verbal escaló de manera inesperada y violenta.
La Justicia espera avanzar en las próximas horas con medidas que permitan identificar plenamente al autor del disparo y establecer si intervino algún otro factor que motivara la conducta homicida.