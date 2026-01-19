Detuvieron en Chaco a una joven acusada de matar a un invitado en una fiesta de 15

Un cumpleaños de quince terminó de manera trágica en la ciudad chaqueña de Villa Ángela, donde una joven fue detenida acusada de haber matado a un invitado durante una pelea. El episodio ocurrió en la madrugada del domingo y generó conmoción entre los vecinos de la zona.
Mirá tambiénChaco: desapareció en septiembre y ofrecen $5 millones de recompensa
De acuerdo con los primeros testimonios, el clima de celebración se vio interrumpido cuando personas que no participaban del festejo se acercaron al domicilio y comenzaron a discutir con algunos de los presentes, lo que derivó en un violento enfrentamiento.
Cómo se desencadenó la pelea fatal
El hecho tuvo lugar en una vivienda ubicada sobre la calle Alvear al 540, alrededor de las 03.00. En ese momento, un grupo de individuos se presentó en el lugar y, tras una discusión inicial, la situación escaló rápidamente en agresiones físicas.
En medio del caos, un joven de 24 años cayó al suelo. Testigos advirtieron entonces que había sufrido una herida de arma blanca en el pecho. La víctima fue identificada como Jorge Acevedo.
Familiares lo trasladaron de urgencia al hospital local, pero pese a los esfuerzos médicos, el joven murió minutos después a causa de la gravedad de la lesión.
La intervención policial
Tras la alerta, efectivos policiales se hicieron presentes en la vivienda y realizaron un primer relevamiento del lugar. Durante el procedimiento, hallaron un cuchillo y una escopeta de fabricación casera, tipo tumbera, que fueron secuestrados para ser incorporados a la investigación.
Con la confirmación del homicidio, se iniciaron las actuaciones judiciales correspondientes y se dio intervención al Ministerio Público Fiscal.
Detención de la acusada
La investigación quedó a cargo de la Fiscalía Nº3, encabezada por el fiscal Sergio Ríos. A partir de las primeras pericias y testimonios recolectados, se logró identificar a la presunta autora del ataque, una joven de 20 años llamada Milagros Cardozo.
Con esa información, el fiscal solicitó una orden de captura. Durante la tarde del domingo, la acusada se presentó junto a su abogado en la Comisaría Primera, donde quedó detenida.
Ríos dispuso su detención formal y ordenó el secuestro de la ropa que la joven utilizó durante el festejo, medida que será clave para el avance de la causa mientras se continúan analizando las pruebas y declaraciones.