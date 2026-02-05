Instagram prepara una función para salir de “Mejores Amigos” y refuerza la privacidad de los usuarios

Instagram continúa ajustando sus herramientas con foco en la privacidad y el control personal. En las últimas horas se conoció que la red social está desarrollando una nueva función que permitirá a los usuarios eliminarse a sí mismos de las listas de “Mejores Amigos” (Close Friends) de otras cuentas, una opción largamente pedida por la comunidad.
La información comenzó a circular como un rumor detectado por desarrolladores que analizan versiones preliminares de la app. Sin embargo, la novedad fue confirmada oficialmente por Meta al medio especializado TechCrunch, lo que despejó dudas sobre su veracidad.
Más control sobre la experiencia en Instagram
Hasta ahora, la función de “Mejores Amigos” permite que cada usuario elija quiénes pueden ver sus historias exclusivas. El problema es que quien es agregado a esa lista no tiene forma de rechazarlo ni de salir por su cuenta: solo el creador de la lista puede quitarlo.
Imagen de archivo.
Con este nuevo desarrollo, Instagram apunta a cambiar esa lógica. La futura herramienta permitiría que cualquier persona pueda eliminarse de una lista de Close Friends sin notificar al otro usuario, algo clave para evitar situaciones incómodas o invasivas.
Desde Meta explicaron que la función todavía se encuentra en una etapa temprana de desarrollo y que, por el momento, no fue lanzada para pruebas públicas. Aun así, su confirmación oficial marca una clara intención de avanzar en ese sentido.
Privacidad y vínculos digitales
La decisión se enmarca en una tendencia más amplia dentro de Instagram y otras plataformas de Meta, que en los últimos años sumaron opciones para limitar interacciones, silenciar cuentas, ocultar estados o restringir comentarios sin bloquear directamente a otros usuarios.
En el caso de “Mejores Amigos”, la novedad responde a un cambio cultural en el uso de redes sociales. Estar en una lista privada puede interpretarse como un gesto de cercanía, pero no siempre es deseado por quien lo recibe. Dar la posibilidad de salir voluntariamente refuerza la autonomía digital y reduce la presión social.
Cuándo llegaría la nueva función
Por ahora, Instagram no dio fechas concretas de lanzamiento ni detalles técnicos sobre cómo funcionará la herramienta. Tampoco se sabe si estará disponible primero en iOS, Android o de manera simultánea en todas las plataformas.
Como suele ocurrir con este tipo de desarrollos, es probable que la función pase por pruebas internas y, más adelante, por un despliegue gradual en algunos países antes de su lanzamiento global.
Un paso más hacia redes más personalizables
Si bien puede parecer un cambio menor, la posibilidad de salir de “Mejores Amigos” de otra persona representa un avance significativo en términos de privacidad y control del usuario. Instagram busca adaptarse a una audiencia cada vez más consciente de sus límites digitales y de cómo quiere interactuar en redes.
Habrá que esperar para ver cuándo esta función se vuelve realidad, pero todo indica que Instagram seguirá apostando por herramientas que permitan una experiencia más flexible, personalizada y respetuosa de las decisiones individuales.