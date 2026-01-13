X sufre una caída global y colapsa el servicio

La red social Twitter (ahora X) experimenta una caída masiva este martes por la tarde, afectando a miles de usuarios en todo el mundo. En Argentina, los reportes se multiplicaron a través de la plataforma Downdetector, donde los usuarios denunciaron problemas para ingresar, publicar contenido y visualizar sus timelines.
El reporte de la caída de X.
Fallas generalizadas
Según el sitio especializado Downdetector, los problemas comenzaron alrededor de las 10 hs (hora local), con un pico de reportes en cuestión de minutos. La mayoría de los usuarios indica que no puede acceder a su cuenta o que la plataforma se queda completamente en blanco. También se registran errores al intentar publicar tuits, acceder a perfiles o consultar notificaciones.
Los reclamos provienen tanto de dispositivos móviles como de la versión web, lo que sugiere una caída generalizada del sistema. Hasta el momento, la empresa X —propiedad de Elon Musk— no emitió un comunicado oficial.
La leyenda que aparece en el inicio de X.
Impacto en Argentina
En Argentina, la situación fue especialmente notoria en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y otras grandes ciudades, donde las búsquedas relacionadas con “Twitter caído” y “no funciona X” se volvieron tendencia rápidamente en Google y otras redes sociales. A nivel global, usuarios en Estados Unidos, México, España y Brasil también reportaron problemas similares.
Como suele ocurrir en estos casos, los usuarios migraron a otras plataformas como Threads, Instagram y TikTok para expresar su desconcierto y generar memes sobre la caída.
Downdetector, el sitio que recopila informes en tiempo real sobre el estado de servicios digitales, mostró un aumento exponencial de reportes desde las 17:05. El 60% de los problemas informados están vinculados al inicio de sesión, mientras que el 25% corresponden a errores en la carga del sitio y el resto a fallas en la aplicación móvil.
Una captura del momento crítico muestra el mensaje: “Algo salió mal. Intenta recargar”, junto al botón azul típico de reintento, lo que evidencia el colapso del servicio.