El General Ancap se quedó sin capa

Le suspendieron a Milei su nueva cuenta en inglés: estuvo activa apenas cinco horas

La plataforma X canceló el perfil oficial @jmilei_english por "incumplimiento de las reglas". El canal había sido lanzado este lunes para ampliar el mensaje del Presidente al mundo, con un video protagonizado por el personaje animado General Ancap.