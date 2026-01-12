#HOY:

Le suspendieron a Milei su nueva cuenta en inglés: estuvo activa apenas cinco horas

La plataforma X canceló el perfil oficial @jmilei_english por "incumplimiento de las reglas". El canal había sido lanzado este lunes para ampliar el mensaje del Presidente al mundo, con un video protagonizado por el personaje animado General Ancap.

Milei bajo el alias General Ancap durante 2019Milei bajo el alias General Ancap durante 2019
La flamante cuenta en inglés del presidente Javier Milei fue suspendida este lunes por la red social X (ex Twitter) apenas cinco horas después de su lanzamiento. El canal, presentado como una estrategia clave para difundir el ideario libertario del mandatario a nivel internacional, fue dado de baja por “incumplimiento de las reglas” de la plataforma.

La cuenta @jmilei_english había sido anunciada oficialmente a través de un video animado protagonizado por el General Ancap, una caricatura que Milei creó en 2019 durante una convención de anime. En el clip, el personaje invitaba a seguir las redes oficiales del mandatario para conocer su historia, sus ideas y sus propuestas.

“Hola, luchadores por la libertad del mundo, soy el General Ancap -definitivamente no Milei-”, decía la animación, en tono humorístico, para luego dar paso a imágenes del Presidente junto a Donald Trump, Elon Musk y Giorgia Meloni, entre otros referentes internacionales.

Suspensión por "incumplimiento de reglas"

Horas más tarde, la cuenta aparecía ya suspendida con el cartel clásico de X: “Cuenta suspendida. X suspende cuentas que incumplen las Reglas”. Al cierre de esta edición no se había especificado cuál fue el motivo exacto de la infracción.

Desde el entorno presidencial aún no hubo un comunicado oficial sobre lo ocurrido. Sin embargo, fuentes cercanas a la estrategia digital del Gobierno deslizaron que ya se trabaja en la reactivación del perfil o en la creación de uno nuevo.

Una red lanzada con tono provocador

La iniciativa formaba parte de una campaña internacional del Ejecutivo para consolidar la imagen de Milei como referente global del libertarianismo. En el video de presentación, el propio jefe de Estado cerraba con su habitual consigna: “Viva la libertad carajo, long live freedom, damn it”.

El contenido, además, anunciaba la eliminación de ministerios como el de la Mujer y el de Obras Públicas, y celebraba que el Presidente se había convertido en un “peso pesado como influencer mundial”.

