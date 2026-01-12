Milei lanzó sus redes oficiales en inglés con un video animado del “General Ancap”
El presidente argentino presentó sus cuentas en inglés con una caricatura generada por IA, basada en un personaje libertario que creó en 2019. La movida busca ampliar su proyección global y difundir su agenda de gobierno.
El General Ancap fue recreado en IA para promocionar las cuentas en inglés de Milei.
Javier Milei presentó este lunes sus redes sociales oficiales en inglés. El lanzamiento incluyó un video animado protagonizado por el “General Ancap”, una caricatura libertaria creada por el propio mandatario años atrás, cuando aún no ocupaba cargos públicos.
El General Ancap —también conocido como Capitán Ancap— apareció por primera vez en 2019, durante una convención de anime en Buenos Aires. En aquel entonces, Milei se caracterizó con antifaz, malla negra, capa amarilla y cetro dorado.
Durante su intervención, se presentó como un héroe nacido en Liberland, una micronación autodeclarada ubicada entre Serbia y Croacia. Desde ese personaje denunció a “los colectivistas hijos de puta que nos quieren cagar la vida”.
Video animado para el público angloparlante
En el nuevo video, difundido este lunes, el General Ancap reaparece en versión animada mediante inteligencia artificial. “Hola, luchadores por la libertad del mundo, soy el General Ancap —definitivamente no Milei—”, se presenta la caricatura en inglés.
El clip celebra la gestión de Milei y muestra imágenes suyas junto a Donald Trump, Elon Musk y Giorgia Meloni. También destaca medidas como el cierre de Ministerios, entre ellos el de la Mujer, Educación y Obras Públicas.
Milei bajo el alias General Ancap durante 2019
“Con su única marca de rock épico y libertarianismo agresivo, aquí encontrarás todo sobre él”, dice el personaje antes de dar paso a imágenes del presidente arengando: “Zurdos hijos de puta tiemblen. Viva la libertad, carajo”.
Objetivo: posicionamiento global
Desde La Libertad Avanza enmarcaron esta acción dentro de una estrategia de comunicación internacional. Aseguran que busca “establecer un vínculo directo con audiencias extranjeras, sin mediaciones”, en sintonía con la creciente atención sobre el rumbo del país.
Milei bajo el alias General Ancap durante 2019
Según el espacio oficialista, esta iniciativa responde a una política de “apertura y posicionamiento internacional” que busca mostrar un país “encaminado hacia la estabilidad, el orden macroeconómico y el respeto por la libertad”.
Las cuentas oficiales ya están activas en Instagram, YouTube, X, Facebook y TikTok, bajo los nombres @mileienglishofficial,@MileiEnglishOfficial y @jmilei_english, según la plataforma. El presidente cerró el lanzamiento con una frase bilingüe: “Viva la libertad, carajo. Long live freedom, damn it”.