Experimento pop argentino

Lumi-7: cuando la IA también quiere ser artista

Creada por Diego Tucci y Andrés Arbe, Lumi-7 no es solo una cantante virtual: es un proyecto de co-creación entre humanos e inteligencia artificial que mezcla pop experimental, estética digital y debate filosófico para poner en discusión los límites del arte, la autoría y la identidad en la era algorítmica.