Departamento Garay

Baumgartner reforzó la inversión en educación y acompañó gestiones por acceso al agua potable

El senador provincial Germán Baumgartner entregó un FANI de $19 millones para refaccionar el comedor de la Escuela Juan XXIII de Colonia San Joaquín y participó de recorridas junto a autoridades provinciales y comunales para avanzar en soluciones vinculadas al acceso al agua potable en distintas localidades del departamento Garay.