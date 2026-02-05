Baumgartner reforzó la inversión en educación y acompañó gestiones por acceso al agua potable
El senador provincial Germán Baumgartner entregó un FANI de $19 millones para refaccionar el comedor de la Escuela Juan XXIII de Colonia San Joaquín y participó de recorridas junto a autoridades provinciales y comunales para avanzar en soluciones vinculadas al acceso al agua potable en distintas localidades del departamento Garay.
El senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, visitó la Escuela Juan XXIII de Colonia San Joaquín, donde realizó la entrega de un Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI) por un monto de $19.000.000, destinado a la refacción del comedor escolar.
La obra permitirá mejorar las condiciones de un espacio central para la comunidad educativa, que diariamente es utilizado por niños y niñas de la institución.
Durante la recorrida, Baumgartner estuvo acompañado por el presidente comunal Oscar Selmi, con quien dialogó sobre las necesidades actuales de la escuela y de la localidad, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera articulada entre la Provincia y los gobiernos locales.
Recorridas y reclamos por el acceso al agua potable
En el marco de su agenda territorial, el senador también acompañó al director provincial de Agua y Saneamiento, Dr. Abel Siebenhaar, en recorridas por Saladero Mariano Cabal y Colonia Mascias, donde fueron recibidos por las autoridades comunales Paola Ocampo y Oscar Selmi.
Durante los encuentros, vecinos y vecinas expusieron problemáticas vinculadas a la falta de acceso al agua potable en distintos barrios, una situación que representa un riesgo para la salud de la población.
Frente a estos reclamos, Siebenhaar aseguró que se avanzará en un abordaje integral, en articulación con el senador y las autoridades locales, con el objetivo de brindar respuestas concretas.
Respaldo provincial y obras para la costa
El funcionario provincial destacó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y remarcó que este tipo de obras son fundamentales para llevar dignidad y mejores condiciones de vida a los pueblos de la costa santafesina.
Finalmente, valoró el trabajo que se viene desarrollando en el departamento Garay desde la Secretaría a cargo de Leonel Marmiroli y Victoria Solivieri, con intervenciones en distintas localidades, entre ellas Santa Rosa de Calchines y Cayastá.