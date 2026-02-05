#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Unión
Colón
Departamento Garay

Baumgartner reforzó la inversión en educación y acompañó gestiones por acceso al agua potable

El senador provincial Germán Baumgartner entregó un FANI de $19 millones para refaccionar el comedor de la Escuela Juan XXIII de Colonia San Joaquín y participó de recorridas junto a autoridades provinciales y comunales para avanzar en soluciones vinculadas al acceso al agua potable en distintas localidades del departamento Garay.

Baumgartner entregó $19 millones y avanzan gestiones por agua potableBaumgartner entregó $19 millones y avanzan gestiones por agua potable
Seguinos en
Por: 

El senador por el departamento Garay, Germán Baumgartner, visitó la Escuela Juan XXIII de Colonia San Joaquín, donde realizó la entrega de un Fondo de Asistencia a Necesidades Inmediatas (FANI) por un monto de $19.000.000, destinado a la refacción del comedor escolar.

La obra permitirá mejorar las condiciones de un espacio central para la comunidad educativa, que diariamente es utilizado por niños y niñas de la institución.

Baumgartner entregó $19 millones y avanzan gestiones por agua potableBaumgartner entregó $19 millones y avanzan gestiones por agua potable

Durante la recorrida, Baumgartner estuvo acompañado por el presidente comunal Oscar Selmi, con quien dialogó sobre las necesidades actuales de la escuela y de la localidad, reafirmando el compromiso de continuar trabajando de manera articulada entre la Provincia y los gobiernos locales.

Recorridas y reclamos por el acceso al agua potable

En el marco de su agenda territorial, el senador también acompañó al director provincial de Agua y Saneamiento, Dr. Abel Siebenhaar, en recorridas por Saladero Mariano Cabal y Colonia Mascias, donde fueron recibidos por las autoridades comunales Paola Ocampo y Oscar Selmi.

Mirá tambiénAlerta por tormentas con granizo en 11 provincias argentinas

Durante los encuentros, vecinos y vecinas expusieron problemáticas vinculadas a la falta de acceso al agua potable en distintos barrios, una situación que representa un riesgo para la salud de la población.

Baumgartner entregó $19 millones y avanzan gestiones por agua potableBaumgartner entregó $19 millones y avanzan gestiones por agua potable

Frente a estos reclamos, Siebenhaar aseguró que se avanzará en un abordaje integral, en articulación con el senador y las autoridades locales, con el objetivo de brindar respuestas concretas.

Respaldo provincial y obras para la costa

El funcionario provincial destacó el respaldo del gobernador Maximiliano Pullaro y del ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y remarcó que este tipo de obras son fundamentales para llevar dignidad y mejores condiciones de vida a los pueblos de la costa santafesina.

Mirá tambiénAvanza la obra para que San Jerónimo del Sauce se conecte al Acueducto Desvío Arijón

Finalmente, valoró el trabajo que se viene desarrollando en el departamento Garay desde la Secretaría a cargo de Leonel Marmiroli y Victoria Solivieri, con intervenciones en distintas localidades, entre ellas Santa Rosa de Calchines y Cayastá.

Seguinos en
Sobre el Autor
Por: 

#TEMAS:
Garay
Germán Baumgartner
Educación
Senado de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro