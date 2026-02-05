La Capital Provincial del Carnaval empieza palpitar su edición 2026
La cuenta regresiva final comenzó para vivir los fabulosos corsos cariocas de la ciudad de Sastre. Penambí Berá calienta motores y desde la organización ultiman detalles de cara a la noche inaugural de este sábado 7 de febrero.
La ciudad Sastre se prepara para tres noches inolvidables en el corsódromo «Toto Strada» de Plaza Independencia. Con la mítica Penambí Berá renovada, sus 400 integrantes en escena y una grilla musical de primer nivel, la cabecera del departamento San Martín reafirma su título como el corazón del carnaval en la provincia.
«La cantidad de abonos para asistir a todas las jornadas que se vendieron y el ritmo de ventas de las entradas anticipadas marcan un poco las expectativas que existe», sostuvo la intendente local, María del Carmen Amero, en diálogo con este medio.
El aroma a espuma, el brillo de los trajes y el inconfundible sonido del ritmo carioca ya se respira en el aire. La ciudad de Sastre entra en la cuenta regresiva para la 64º Edición de los fabulosos corsos, consolidándose una vez más como la Capital Provincial del Carnaval.
Este 2026, la fiesta presenta una estructura renovada de tres noches centrales – 7, 14 y 21 de febrero -, donde la Plaza Independencia se transformará en el escenario de un espectáculo que combina tradición, identidad y una apuesta artística superadora.
La secretaria de Cultura del Municipio, Marcela Marchese, adelantó algunas modificaciones en el predio respecto al 2025. «El cambio principal será la ubicación del buffet, que estará en el sector sur.
En el otro extremo se encontrarán los inflables para los más niños», remarcó y agregó: «Penambí Berá tendrá cambios en su desfile. Las coreografías se realizarán a lo largo de todo el predio y no frente al escenario como años anteriores, con lo cual es flujo de baile será fluido».
A su vez, y considerando cada una de las noches, Marchese dio indicios de las expectativas que se genera en la previa. «La primera noche siempre es muy convocante porque es el primer nieto. Es terminar con la espera de un año sin carnavales. La segunda, por el espectáculo de Desakata2 y la Elección de la Reina Provincial, también tiene un plus y mucha gente ya consultó por precios de entradas.
Y el cierre previsto para el sábado 21 es la gran despedida donde se viven muchas emociones. Tengamos en cuenta que se presentará Rodrigo Tapari que viene teniendo shows convocantes», analizó.
Penambí Berá: «Arkadia» y una nueva era
El gran atractivo de la edición será, como cada año, la comparsa Penambí Berá. Bajo la nueva dirección artística de Sebastián Galliano — sastrense con vasta trayectoria en los carnavales de Gualeguaychú —, la formación presentará «Arkadia, leyenda viva de carnaval».
Con más de 400 integrantes – entre pasistas adultos, la formación de Penambí Juniors y músicos sobre el escenario -, la comparsa promete como cada año un show superador y un vestuario totalmente renovado que busca elevar el estándar visual del espectáculo.
El debutante director del grupo artístico enfatizó el gran trabajo que se viene realizando para coordinar a cientos de pasistas y músicos.
“El público se va a encontrar con una comparsa sorprendente, con situaciones que hemos logrado. Habrá sorpresas. Nos estamos guardando cosas para el sábado inaugural. Los trajes van a asombrar porque son distintos a lo que se venía viendo”, adelantó y agregó: “Creemos que las dos vueltas de baile tendrán una duración de unas dos horas”.
Las voces del ritmo carioca
Después de varias semanas de ensayos intensos, la banda de la comparsa compuesta por unos 65 músicos sobre el escenario presentará en este 2026 cinco nuevas canciones en un repertorio que supera los 30 temas.
“Habitualmente solemos hacer composiciones temáticas. Este año hay una que se hizo para la alegoría de Penambí Berá. Estamos todos muy expectantes porque para nosotros fue algo muy nuevo”, destacó Diana Bustos, una de las profesoras de canto y quien dirige las voces del grupo artístico.
Para esta edición, se trabajó en arreglos exclusivos para mantener la energía desde lo alto del escenario durante un recorrido de dos horas de las pasistas sambando por el corsódromo de Plaza Independencia.
“Estuvimos preparándonos durante todo el año. Hay mucha ansiedad de que llegue la primera jornada. La expectativa es suprema, sabemos que va a ser hermoso. Hay muchas cosas nuevas. El preparativo inicial es sacar los temas nuevos. Cada grupo se encarga de lo suyo, las cuerdas, la percusión, los vientos y las voces. Una vez que tenemos todo, hacemos el ensamble completo”, puntualizó.
La grilla de espectáculos
El escenario principal del corsódromo «Toto Strada» contará con una programación variada para todos los gustos. El sábado 7 de febrero, día de apertura oficial con el show de Penambí Berá, se presentarán El Brujo Ezequiel, Los Palmae y La Groupera. Se realizará, también, la Fiesta de la Espuma.
Para la noche inaugural el precio será $17.500 y en puerta se conseguirán a $20.000. Para el segundo y tercer corso los valores serán similares: $20.000 anticipadas y $25.000 en puerta.
La previa: «La Bajada de la Penambí»
Los corsos comenzarán a vivirse el viernes 6 de febrero, 24 horas antes de la noche inaugural. Para los ansiosos que no pueden esperar al debut, en esa jornada se realizará la tradicional «Bajada de la Penambí».
El ritual, típico y donde la comparsa recorre las calles en su último ensayo abierto, funciona como el termómetro perfecto de lo que será una edición que promete superar todas las expectativas.